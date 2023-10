Der Jahresabschluss 2022 liest sich positiv für die Stadt Landsberg

Landsberg verfügt über 42 Millionen Euro an liquiden Mitteln. In den kommenden Jahren dürften aber mehrere Großprojekte zu Buche schlagen.

Der Stadt Landsberg stehen in finanzieller Hinsicht keine leichten Zeiten bevor. Darüber waren sich die Fraktionen im Stadtrat bei den Haushaltsberatungen in den vergangenen beiden Jahren weitestgehend einig. Sorgen gab es insbesondere wegen der kostspieligen Großprojekte, die auf der Agenda stehen. Nun hat die Kämmerei den Stadträtinnen und Stadträten den Jahresabschluss für das Jahr 2022 vorgelegt, der sich durchaus positiv liest.

Ein paar Eckdaten: Aus der Sitzungsvorlage geht ein Jahresergebnis von elf Millionen Euro hervor. Mehreinnahmen gab es etwa im Bereich der Steuern, die sich auf 62 Millionen Euro belaufen. Angesetzt waren knapp 2,4 Millionen Euro weniger. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der bei den Beratungen für den Haushalt 2023 großes Thema war, liegt bei 7,5 Millionen Euro.

Zum Ende des vergangenen Jahres verfügte die Stadt Landsberg über 42 Millionen Euro liquide Mittel - knapp neun Millionen Euro mehr als im Jahresabschluss 2021 verzeichnet waren. Das sehr ordentliche Ergebnis ist auch darauf zurückzuführen, dass die Stadt Landsberg deutlich weniger Geld für Baumaßnahmen ausgezahlt hat als veranschlagt (13 Millionen Euro statt 34,6 Millionen Euro). Das wird sich in naher Zukunft ändern, denn dann dürften die zahlreichen Großprojekte (mehr) zu Buche schlagen: So stehen etwa die Sanierungen der Schlossbergschule, des Inselbads und des Stadtmuseums an.

