Der Junge "im Käfig": Mütter werfen einer Lehrerin Mobbing vor

Hier werden nur subjektive Eindrücke weniger Mütter geschildert, deren Kinder man nicht kennt. Ob sie zu den "anstrengenden Kindern und in der Klasse mehreren lauten Kindern" gehören, weiß man nicht. Es ist gut, dass die Schule besonnen reagiert, denn manchmal wäre es notwendig, dass nicht nur die Schüler unterrichtet werden. Auch die sog. besorgten Eltern sollten vielleicht die Schulbank drücken, damit sie ihre Kinder so erziehen, dass sie in der Schule zurechtkommen, ohne "anstrengend" und "laut" zu sein. Das schadet dem Unterricht und den Mitschülern. Die umfassende Erziehung auf die Schule abzuwälzen, ist zwar einfach, aber es dient nicht der Sache. Und es hilft auch den Kindern auf ihrem Lebensweg nicht. Natürlich muss geprüft werden, ob die Lehrerin für diese Aufgabe geeignet ist, die vierte Klasse ist ja ein sehr schwieriges und entscheidendes Jahr für den weiteren schulischen Weg. Aber so wie sich das ganze darstellt, könnte auch ein aufgebrachtes Damenkränzchen die Veröffentlichung in der Zeitung gesucht haben, ohne zuvor die schulischen Instanzen in Anspruch genommen zu haben. Mobbing ist ja schnell in aller Munde – in vielen Fällen berechtigt, aber manchmal auch sehr subjektiv. Man muss sich also schon beide Seiten genau ansehen.

Antworten Melden