Der Junge "im Käfig": Weitere Eltern melden sich zu Wort

Plus Ein Klassenzimmer, zwei Meinungen: Nun sprechen sich Eltern für eine Lehrkraft der Landsberger Katharinenschule aus, der Mobbing vorgeworfen wird.

Mehrere Mütter üben massive Kritik an einer Lehrkraft der Grundschule in der Katharinenvorstadt. Vor allem ein Junge sei vom Mobbing betroffen, schildern sie. Mittlerweile haben sich weitere Eltern und eine ehemalige Schülerin und Praktikantin der Lehrerin gemeldet. Sie zeichnen ein ganz anderes Bild der Situation.