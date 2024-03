Der Kartenvorverkauf für den Nightgroove in Landsberg startet

Das Musikfestival findet heuer zum 20. Mal in Landsberg statt. 16 Live-Bands und sechs DJs sollen für Stimmung sorgen.

Am Samstag, 6. April, findet in Landsberg der 20. Nightgroove statt. Das Kneipen- und Musikfestival ist eine feste Institution im Veranstaltungskalender und lockt alljährlich nicht nur Einheimische in die Altstadt mit ihren zahlreichen Bars, Kneipen, Clubs und Restaurants. Der Vorverkauf für die Jubiläumsausgabe ist bereits gestartet.

Bei der 20. Auflage des Nightgroove sind 16 Live-Bands und sechs DJs an insgesamt 18 Locations zu sehen und zu hören. Christopher Dietz von Veranstalter werk :b events aus Nürnberg ist stolz auf die lange Tradition und den Zuspruch, den der Nightgroove Jahr für Jahr erhält. Vergangenes Jahr seien rund 4000 Musikfans in die Landsberger Innenstadt gekommen.

Die Bands und die vertretenen Musikstile sind laut Pressemeldung so verschieden wie die 18 Locations. Ein besonderes Flair versprüht auch in diesem Jahr die Säulenhalle in der Schlosserstraße, wo die Coverband „Haubentaucher“ spielen wird. Nur einen Im "Hellmairs" gibt die ehemalige „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Felicia Peters ihre Songs zu Besten. Das Gros der Locations öffnet um 19 Uhr. Zur selben Zeit setzt sich die Marching-Band "Münchener Ruhestörung" als Waking Act in Bewegung und macht den gesamten Abend über die Landsberger Altstadt unsicher. Show-Beginn ist allerorts um 20 Uhr. Etwas länger gefeiert werden kann im "Moritz" und im "Sommerkeller", die dafür erst ab 22 Uhr öffnen.

Tickets können ab sofort bei Sport2000, im Autohaus Schaller, im Reisebüro Vivell sowie online unter www.nightgroove.de erworben werden. Für die ersten 200 Online-Bestellungen gibt es laut Veranstalter vergünstigte Ticket. Sollte es Restkarten geben, werden diese in den Locations angeboten. (AZ)

