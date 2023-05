Landsberg

vor 2 Min.

Der Kibbuz-Archivar und seine Beziehung zu Landsberg

Plus Der Archivar eines israelischen Kibbuz-Museums ist in Landsberg zu Gast. Sein Interesse gilt nicht nur dem ehemaligen Kratzerkeller.

Von Dagmar Kübler

Zur Festwoche des Liberation Concert in Landsberg war auch Noam Rachmilevitch eingeladen. Der 58-Jährige ist Archivar des Ghetto Fighters' House Museum im Kibbuz Lohamei Hagheta'ot. Dieses wurde 1949 von Überlebenden des Holocaust gegründet. Als erstes Museum in Israel widmete sich das Ghetto Fighters' House Museum den Holocaustopfern und dem jüdischen Widerstand. Es liegt im Nordbezirk von Israel in Westgaliläa. Die Wurzeln des Kibbuz gehen zurück in den inzwischen denkmalgeschützten Kratzerkeller in der Katharinenstraße, dort waren unbegleitete Kinder und Jugendliche aus den befreiten KZs untergebracht. Informationen zum Leben dort und zur Gründung des Kibbuz Lohamei Hagheta'ot in Landsberg erfuhr die Journalistin Karla Schönebeck im Gespräch mit dem Holocaust-Überlebenden Abba Naor und veröffentlichte diese in der Festschrift zum Liberation Concert 2023.

Noam Rachmilevitch kam auf Einladung von Schönebeck nach Landsberg. Sie habe das Ghetto Fighters' House Museum kontaktiert mit der Frage, ob Menschen aus den Landsberger DP-Camps, die später im Kibbuz lebten, noch am Leben seien oder ob Kontakt zu deren Kindern hergestellt werden könnte. Das werde derzeit versucht herauszufinden, so Rachmilevitch. Im Archiv vorhanden sei jedoch eine Liste mit Bewohnern der Landsberger DP-Camps von 1946 bis 1948. Archiviert seien auch die Namen derjenigen, die von dort zum Kibbuz Lochamej Hageta'ot gekommen wären, aber auch derjenigen, die in die USA emigriert seien.

