Der kleine Rabe Socke lernt im Stadttheater das Bravsein

Kinderangebote im Landsberger Stadttheater haben gerade eine besondere Anziehungskraft. Immer wieder kann das Theaterteam „Ausverkauft“ melden. So auch bei „Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt?“ mit dem Theater Mario aus Duisburg. Im vollen Saal herrscht gespannte Aufmerksamkeit, auf der Bühne wartet ein kleiner Aufbau auf den Beginn.