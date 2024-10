Der Kneippverein Landsberg sucht einen neuen Vorsitzenden

In der Zeit der Erkältungen hört man immer wieder, dass Medikamente fehlen. Beim letzten Gesundheitstreff des Kneippvereins in Landsberg berichtete Marianne Porsche-Rohrer, Apothekerin und Heilpraktikerin, wie alte Hausmittel helfen können. Sie brachte laut einer Pressemitteilung des Vereins gleich eine ganze Liste mit, was zum Beispiel bei Erbrechen, Insektenstichen oder Ohrenschmerzen hilft. Dabei wirken Zwiebeln, Heilerde, Kohlblätter oder Quark demnach wahre Wunder, natürlich als Stärkung fürs Immunsystem auch Früchte in den verschiedenen Farben.

Der Kneippverein Landsberg sucht nun dringend einen neuen Vorsitzenden, nachdem außerplanmäßig die zuletzt gewählte Vorsitzende zurückgetreten war. Aktuell liegt die kommissarische Führung des Vereins beim zweiten Vorsitzenden Stefan Seidl. Auf der Mitgliederversammlung im April soll aber ein neuer Vorsitzender gewählt werden, sonst droht dem gemeinnützigen Verein die Auflösung.

Die Gesundheit steht im Fokus

Ziel des Kneippvereins ist es laut der Pressemitteilung, den Menschen bewusst zu machen, wie man selbst in eigener Verantwortung seine Gesundheit erhalten und fördern kann. Kneipp wird fast immer mit kaltem Wasser assoziiert. Ihn darauf zu reduzieren ist laut dem Verein jedoch schade, denn Bewegung, Ernährung, Kräuterwissen und eine ausgeglichene Lebensweise sowie Gemeinschaft spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Der Kneippverein Landsberg wurde von Fritz Weber 1994 wieder ins Leben gerufen, nachdem der 1894 gegründete Naturheilverein 1972 aufgelöst worden war. Seit 30 Jahren bemühen sich die Ehrenamtlichen im Vorstand, das Wissen monatlich durch vielseitige Referate von Fachleuten im Gesundheitstreff an Interessierte weiterzugeben. Zudem stehen regelmäßig gemeinsame Erlebnisse, wie Wanderungen oder kulinarische Treffen, auf dem Programm. (AZ)