Der Kreisverkehr im Landsberger Osten wird gesperrt

Nach der umfangreichen Sanierung des großen Kreisverkehrs im Landsberger Westen ist jetzt der kleinere Kreisel im Osten der Stadt dran. Für die Bauarbeiten ist es erforderlich, den Kreisverkehr komplett für den Verkehr zu sperren, teilt das staatliche Bauamt Weilheim mit.

Aufgrund von starken Rissen in der Fahrbahn muss der Asphaltbelag des Kreisverkehrs der Autobahnanschlussstelle Landsberg-Ost an der Staatsstraße 2054 Landsberg-Penzing erneuert werden. Um die Beeinträchtigungen an diesem stark befahrenen Knotenpunkt möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten ausschließlich nachts durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Untertags ist die Fahrbahn für den Verkehr freigegeben.

Drei Nächte lang ist der Kreisverkehr im Landsberger Osten gesperrt

Die Vollsperrung wird am Montag, 23. September, ab 19 Uhr in Kraft treten, ab 6 Uhr am nächsten Morgen ist die Strecke wieder befahrbar. Gleiches gilt für die darauffolgenden beiden Nächte bis zum Morgen des 26. September. Während der nächtlichen Sperrungen wird für alle Richtungen eine Umleitung über Schwifting eingerichtet. Die Auffahrt auf die Autobahn erfolgt über die Anschlussstelle Schöffelding. Witterungsbedingte Verschiebungen der Baumaßnahme können laut staatlichem Bauamt nicht ausgeschlossen werden. (AZ)