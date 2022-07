Landsberg

vor 1 Min.

Besuch in Landsberg: Der Kult-Regisseur und der Rotzbua

Zur Premiere seines Films „Willkommen in Siegheilkirchen“ in Landsberg kam Kult-Regisseur Marcus H. Rosenmüller ins Olympia-Kino.

Plus Auf der Basis der Karikaturen von Manfred Deix ist „Willkommen in Siegheilkirchen“ entstanden. Regisseur Marcus H. Rosenmüller blickt in Landsberg hinter die Kulissen des Films.

Von Dagmar Kübler

Vorpremiere war bereits im vergangenen Jahr, nun kommt „Willkommen in Siegheilkirchen“ ins Landsberger Olympia-Kino. Zur Premiere mit Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Was den Animationsfilm so besonders macht und was sich die Kinobetreiber, die Familie Gilk, haben einfallen lassen, um Marcus H. Rosenmüller nach Landsberg zu locken.

