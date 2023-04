Landsberg

23.04.2023

Der Landsberger Autosalon lockt die Massen auf die Waitzinger Wiese

Plus Die Besucher strömen am Samstag und Sonntag zum Landsberger Autosalon. Welche Modelle aktuell gefragt sind.

Von Thomas Wunder

So viele Aussteller wie nie, ein großer Besucherzuspruch und ein zufriedener Organisator. So lautet die Bilanz der 22. Auflage des Landsberger Autosalons auf der Waitzinger Wiese. Das große Freiluft-Autohaus lockte bei sommerlichen Temperaturen am Samstag und Sonntag zwischen 5000 und 6000 Interessierte an. Die bekamen nicht nur die neuesten Fahrzeugmodelle zu sehen. Die Aussteller hatten etliche Mitmachaktionen im Angebot: von Rausch-Brillen über Fußball-Trucks bis hin zum Ausflug in schwindelnde Höhen.

Landsberger Autosalon wird mit einem Rundgang eröffnet

Der Landsberger Autosalon wird traditionell mit einem Rundgang eröffnet. Auch an diesem Samstag. Organisator Helmut Seibold führte gemeinsam mit Moderator Herbert Thanner über das Gelände. Mit dabei unter Kommunalpolitikern und Sponsoren war auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, die sich an diesem Tag durchaus wagemutig zeigte. Eine echte Herausforderung war dabei die so genannte Rausch-Brille der Verkehrswacht. Die Brille simuliert unter anderem einen Alkoholpegel von 0,8 Promille. Entsprechend schwierig war die Bewältigung eines Parcours. Zu Fuß musste einer Linie gefolgt werden: rückwärts, vorwärts und über kleine Hindernisse. Als "unfassbar realistisch" bezeichnete Baumgartl den Test.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

