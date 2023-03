Der Landsberger Autosalon lockt heuer auch mit Livemusik

Die 22. Auflage des Landsberger Autosalons findet wieder im Frühjahr statt. Nicht nur Autos sollen zu einem Besuch einladen.

Markenvielfalt auf kurzen Wegen entdecken, das ist die Idee hinter dem Landsberger Autosalon. Anstatt an mehreren Tagen sämtliche Autohäuser zu besuchen, können sich Interessierte seit dem Jahr 2000 bei der Messe über alle Marken gebündelt informieren. Besucher und Besucherinnen können die Fahrzeuge ansehen, sich mit Händlern unterhalten und Informationen über aktuelle Trends und Themen einholen. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, ist das wieder auf der Waitzinger Wiese möglich. Und auch das Rahmenprogramm hat einiges zu bieten.

Helmut Seibold organisiert seit den Anfängen den Autosalon. Waren beim Start im Jahr 2000 noch rund 20 Aussteller dabei, ist heute auf der Waitzinger Wiese Platz für 40. "Damit sind wir so groß wie noch nie", sagt der Landsberger. Aktuell sind 37 Plätze belegt, doch Seibold ist zuversichtlich, dass auch die restlichen drei noch vergeben werden können. Die Vorfreude ist Helmut Seibold im Gespräch mit unserer Redaktion anzumerken. Er freut sich besonders, den Besucherinnen und Besuchern etwas Neues bieten zu können: Livemusik. Denn auf einer Bühne werden am Samstag die Landsberger Musikband "Take4Friends" und am Sonntag die Gruppe "La Banda" auftreten (jeweils von 13 bis 16 Uhr). Zudem werde ein Moderator an beiden Tagen auf dem Gelände unterwegs sein und sich von den unterschiedlichen Ständen melden.

Das Archivfoto zeigt den Landsberger Autosalon im Jahr 2017. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Im Mittelpunkt steht bei der Messe natürlich das Thema Mobilität in seinen unterschiedlichen Formen. Dabei ist der Landsberger Autosalon mehr als eine reine Autoschau. Natürlich werden die Aussteller die neuesten Elektrofahrzeuge zeigen, wer möchte, kann sich aber unter anderem auch über Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs, Pannenhilfe und Unfallinstandsetzung, Versicherungen, Führerscheine, Motorräder, Reifenservice, Ladesäulen und Wallboxen, Kindersicherheit sowie Auto- und Motorrad-Tuning informieren. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Und auch die beliebte Verlosungsaktion geht wieder über die Bühne. Am Sonntag gegen 16 Uhr soll feststehen, wer sich über einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro für einen Autokauf freuen darf. Und natürlich ist auch das Landsberger Tagblatt mit einem Stand vertreten.

17 Personen wurden in einen Trabi gequetscht

Die Anfänge des Landsberger Autosalons reichen bis zur Jahrtausendwende zurück. Damals waren sich Helmut Seibold, Harald Paprocki, Peter Heim und Petra Kohler-Ettner bei einem Treffen einig, dass sie "etwas bewegen" wollten. Die Landsberger Autohändler sollten für eine gemeinsame Ausstellung begeistert werden. Die Pflugfabrik, der Fliegerhorst Penzing oder auch die Saarburg-Kaserne waren als Ausstellungsfläche im Gespräch. Letztlich war die Schlossberggarage der erste Standort. Dort wurde unter anderem um einen Wanderpokal gewetteifert. 2001 spielte dabei ein Trabi eine entscheidende Rolle. "Wie viele Menschen passen rein?" war damals die Herausforderung. Vorgelegt hatten die Autohändler, die 14 Personen in das kleine Auto quetschten. Das Team von Landsberger Tagblatt und Landsberger Extra erhöhte auf 17 Personen. Eng wurde es nicht nur im Trabi. Schon bald reichte der Platz in der Schlossberggarage nicht mehr aus, die Zahl der Aussteller sowie der Besucher wurde immer größer. Und so entschlossen sich Helmut Seibold und seine Mitstreiter, die Ausstellung auf die Waitzinger Wiese zu verlegen.

Beim Autosalon 2001 in der Schlossberg-Garage musste ein Trabi "gefüllt" werden. Foto: Sibylle Seidl-Cesare (Archivbild)

Mittlerweile ist Helmut Seibold als Einzelkämpfer in Bezug auf den Autosalon tätig. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte er noch auf die Hilfe von Wolfgang Stütz zählen können, doch der sei nun bei anderen Projekten eingespannt. "Solange es geht, mache ich das alleine", sagt Seibold. Eigentlich beginne die Vorbereitung für den nächsten Autosalon mit dem Ende des vorherigen. Richtig ernst werde es aber in der Regel drei Monate vor dem Termin. Für die Aussteller beginne der Stress am Freitag vor dem Wochenende. Dann werden die Stände auf der Waitzinger Wiese aufgebaut.

Lesen Sie dazu auch

Während der Corona-Pandemie hatte der Autosalon zweimal pausieren müssen. Zuletzt fand er, auch coronabedingt, nicht im Frühjahr, sondern Mitte September, gleichzeitig mit der Langen Kunstnacht, statt. Schon damals hatte Helmut Seibold gesagt, dass die Autoshow wieder im Frühjahr über die Bühne gehen soll. In den Spitzenjahren hatte der Landsberger Autosalon mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher. Darauf hofft er auch wieder bei der 22. Auflage der Veranstaltung.

Der Landsberger Autosalon findet am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf der Waitzinger Wiese in Landsberg statt.