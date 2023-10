Der Landsberger Bahnhof steht im Guide Michelin

Was es mit dem Kikok-Huhn auf sich hat und warum es für den Restaurantführer ein unvergessliches Gericht ist. Die Erwähnung freut die Landsberger Restaurantbesitzer sehr.

Er kommt unangemeldet und anonym. Seine Inspektoren nehmen aber niemanden fest, sondern zeichnen sogar aus. Der Guide Michelin sendet anonyme Inspektoren in verschiedene Lokale, in denen sie Potenzial sehen. Die Inspektoren verhalten sich dort wie normale Gäste, sie kommen, essen, zahlen und geben Trinkgeld. Und einer dieser Tester war kürzlich im "Lech-Line" im Landsberger Bahnhof und das hatte für den Koch und den Inhaber Vincent Staudacher Folgen.

Der Guide Michelin ist ein Hotel- und Reiseführer, der jährlich in unterschiedlichen Länderversionen erscheint. Seit 1964 gibt es eine deutsche Ausgabe, anfangs noch ohne Sterne, seit 1966 wurden 66 Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet, 1974 erstmals sieben Restaurants mit zwei Sternen, darunter das Tantris unter Witzigmann. Sein Restaurant Aubergine wurde 1980 als erstes deutsches Restaurant mit drei Sternen ausgezeichnet.

Die zwölf europäischen Restaurant- und Hotelführer haben insgesamt 85 Kritiker, die grenzüberschreitend eingesetzt werden können. Bewertungskriterien sind die gleichbleibende Qualität der Zutaten und deren Frische, ihre fachgerechte Zubereitung, die Harmonie der geschmacklichen Verbindung sowie die Innovation und Einzigartigkeit der Gerichte, die sich in Kreativität und persönlicher Note widerspiegelt. Das Lech-Line in Landsberg hat noch keinen Stern ist aber als neues Restaurant erwähnt worden und hat eine besondere Erwähnung in der Reihe mit Restaurants wie Dallmayr Fine Dining in München und dem Horvath in Berlin.

Kein Stern, aber schon im ersten Jahr eine Erwähnung

"Wir haben eine Nachricht erhalten, in der wir darum gebeten wurden, Fotos von unserer Lokalität und den aktuellen Gerichten einzureichen. Dies hat uns sehr gefreut, dass unser Lokal in den Guide Michelin aufgenommen wurde. Generell ist der Guide Michelin ein Restaurantführer - vermutlich mitunter der renommierteste und mit der größten Reichweite", so Staudacher. Menschen, die gerne gut essen gehen, suchen in diesem Führer nach neuen Restaurants oder Lokalen, die bestimmte Auszeichnungen erhalten haben. Diese Auszeichnungen, wie der grüne Stern für besonderen Wert auf Nachhaltigkeit oder die weltweit bekannten Michelinsterne für eine ausgezeichnete Küche, werden einmal pro Jahr verliehen.

"Während des Jahres werden neue Restaurants aufgenommen und mit einem Bestecksymbol gekennzeichnet - hierzu gehören wir", so Staudacher weiter. "Zudem erschien ein weiterer Artikel, in dem das Landsberger Restaurant erwähnt wird." Dieser, so Staudacher, beziehe sich auf eines der Gerichte, das "Kikok-Huhn“. Die Inspektoren "analysieren und dokumentieren akribisch“ jedes Gericht. Manche Gerichte seien besonders einprägend, besonders und wohlschmeckend, dass diese speziell im Kopf der Inspektoren verankert werden. In „dieser besonderen Liga“ spiele auch das "Kikok-Huhn" laut dem Guide Michelin. Somit sei es zu den „5 unvergesslichen Gerichten 2023“ gekürt worden.

Lesen Sie dazu auch

Dabei geht es nicht nur um die Zubereitung, sondern auch bereits um die Haltung des Huhns. Bereits 1994 hatten die Brüder Heiner und Werner Borgmeier aus Delbrück die Idee, zum immer schneller wachsenden Hähnchen eine Alternative zu schaffen: Ein mit Mais gefüttertes Hähnchen, das langsamer wächst und dadurch den typischen Hähnchengeschmack entwickeln kann. Eben ein Hähnchen, das, so Staudacher, wie früher schmeckt.

Was ist ein Kikok-Huhn und wie schmeckt es?

Gemeinsam mit einer Brüterei, verschiedenen Aufzuchtbetrieben, dem Hause Borgmeier, dem Land NRW und der Landwirtschaftskammer sei es gelungen, ein besonderes Markenhähnchen zu entwickeln. Der Koch Christian Sauer bereitet es im Lech-Line in der Kombination von gereifter Mango, Chili, gepufftem Reis, Tom Kha Schaum sowie Koriander zu. "Es ist uns wirklich eine große Ehre, in diesem Artikel unter dieser Kategorie genannt zu werden und in einem Zuge mit etablierten 2- und 3-Sterne-Lokalen genannt zu werden. Und das gerade mal nach einem Öffnungsjahr", so Staudacher abschließend.

Der Guide Michelin schreibt unter anderem zum Gericht: "In dem Gericht wird das Herzstück aus der Brust den Kikok-Huhns serviert: perfekt gegart, saftig und butterzart, aromatisch das Fleisch. Die hauchdünne Haut ist perfekt kross in der Textur und gleichmäßig goldbraun. Ein toller Gang, wirklich unglaublich gut, an dem es nichts zu verbessern gibt."

Lech-Line-Inhaber Vincent Staudacher übernimmt in Landsberg übrigens ein weiteres Restaurant: das Gaia am Flößerplatz. "Das Konzept erarbeiten wir gerade." Er denkt über eine Eröffnung im Dezember nach.