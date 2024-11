Der Landsberger Musiker-Nachwuchs zeigt sein Können

Vom Miniorchester, in dem die ganze Streicherfamilie vertreten war, mit tänzerisch angedeutetem Can-Can aus Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ bis zu einem Cello-Ensemble, da sich an die Gavotte aus Edvard Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“ wagte: Sieben Ensembles der Städtischen Sing- und Musikschule präsentierten im Saal des Landsberger Stadttheaters, was sie in den vergangenen Wochen, vielleicht auch Monaten gemeinsam mit ihren Lehrkräften gelernt, einstudiert und zur Bühnenreife gebracht haben.

