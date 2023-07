Der Landsberger Roßmarkt wird wieder zum Open-Air-Kino

Am Donnerstag starten in Landsberg die Filmnächte unter freiem Himmel. Die Aufbauarbeiten auf dem Roßmarkt kommen gut voran. Diesmal gibt es eine Neuerung.

Seit über 20 Jahren bietet Rudolf Gilk, Inhaber des Olympia-Filmtheaters, Open-Air-Filme in Landsberg an. Der damalige Oberbürgermeister von Landsberg, Ingo Lehmann, war auf die Idee gekommen, am Hauptplatz ein Open-Air-Kino zu veranstalten. „Das war mir aber zu groß und ich wollte keinen Stress mit den Anwohnern“, sagt Rudolf Gilk. So einigte man sich auf den Roßmarkt in Landsberg, auf dem bis heute jedes Jahr zahlreiche Filme am freien Himmel gezeigt werden. War es anfangs als einmalige Aktion geplant, so sind die Open-Air-Kino-Abende heute nicht mehr wegzudenken.

Der Startschuss fällt heuer am 27. Juli mit der Komödie „Die Rumba-Therapie“ – derzeit laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Die Leinwand des Freilichtkinos wurde an einem Tag aufgebaut, jetzt fehlen noch die 600 Stühle für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die aus der Mühle am Mühlbach geholt werden müssen.

Der neue Projektor ermöglicht eine bessere Bildqualität

Zudem gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Erstmals kommt beim Open-Air-Kino der neue digitale Projektor mit Server zum Einsatz. „Das erleichtert mir die Arbeit enorm, da ich nicht mehr wie früher die Filmrollen nach der Aufführung zurückspulen muss“, sagt Gilg. Und noch einen Vorteil habe der neue Projektor: Die Qualität der Filme sei viel besser, zudem könne er Live-Übertragungen anbieten.

Mit den Zelten der Ruethenfest-Lager, die bis Sonntag auf dem Roßmarkt aufgebaut waren, gab es keine Probleme. „Alles war bis Montag komplett aufgeräumt und wir konnten nach Plan mit dem Aufbau beginnen“, erzählt Gilk.

Nur das Wetter kann dem Open-Air-Kino einen Strich durch die Rechnung machen

Nur das Wetter könnte Rudolf Gilk jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen. Bei schlechtem Wetter werden die Vorführungen nämlich in das 300 Plätze fassende Olympiakino verlegt. Deshalb werden im Vorverkauf pro Film auch nur 300 Tickets verkauft, damit auch alle im Notfall mit „umziehen“ können. Spielt das Wetter mit, werden an der Abendkasse die restlichen Plätze vergeben. „Diese Entscheidung, ins Olympiakino auszuweichen, ist immer das Schlimmste“, sagt Rudolf Gilk. Es habe auch schon Jahre gegeben, in denen es ab der ersten Vorführung geregnet habe.

Doch wenn das Wetter passt und alles aufgebaut ist, schaut Rudolf Gilk mit großer Vorfreude auf die zahlreichen Filmnächte. „Beim Vorverkauf ist schon einiges weg“, so der Inhaber des Olympia-Filmtheaters. Für die erste Vorstellung des Eberhofer-Krimis „Rehragrout-Rendevous“ sind beispielsweise bereits alle 300 Karten verkauft und bei gutem Wetter kann sich Rudolf Gilk auf 600 Gäste am Roßmarkt freuen.

Bis 15. August findet das Freilichtkino statt, Karten und das gesamte Programm gibt es unter www.kino-landsberg.de.