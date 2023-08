Landsberg

vor 40 Min.

Der Landsberger Ruethenfestverein benötigt eine neue Heimat

Plus Der Verein will ein Gebäude für Festwagen, Requisiten, Kostüme und Geschäftsstelle des Ruethenfests bauen. Doch wird das bis 2027 gelingen?

Von Thomas Wunder

Die Kostüme riechen nicht mehr nach Lagerfeuer, die letzten Strohreste sind aus der Altstadt verschwunden und die Musik der Tänze auf dem Podium kein Ohrwurm mehr. Das Landsberger Ruethenfest 2023 ist Geschichte. Tobias Wohlfahrt, der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, richtet den Blick schon vier Jahre weiter. Bis dahin wollen er und seine Mitstreiter das lang geplante neue Vereinsgebäude auf einer Wiese neben dem Fachmarktzentrum verwirklichen. Denn ohne das neue Gebäude werde es 2027 kein Kinderfest geben, ist sich Tobias Wohlfahrt sicher.

Viele der beim Ruethenfest teilnehmenden Pferde waren bisher am Festwochenende in Hallen des städtischen Bauhofs und der Justizvollzugsanstalt untergebracht. Schon lange gibt es Pläne, den Bauhof umzustrukturieren. Bis in vier Jahren könnte das der Fall sein, und dann gebe es keinen Platz mehr für die Tiere. Zudem benötigt der Verein Platz für die Festwagen und die Requisiten, die derzeit noch in einem wegen seiner leicht gekrümmten Form „Banane“ genannten alten Gebäude im Gewerbegebiet Frauenwald stehen. Es soll abgerissen werden, damit sich dort Gewerbe ansiedeln kann. Der Fundus und die Kostüme lagern in einem Gebäude des Vereins in der Saarburgstraße.

