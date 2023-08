Der Landsberger Seniorenbeirat ruft einen Mittagstisch ins Leben

Ab Oktober können ältere Menschen in Landsberg zweimal im Monat am gemeinsamen Mittagstisch teilnehmen. Damit sollen auch neue soziale Kontakte ermöglicht werden.

Der Seniorenbeirat der Stadt Landsberg startet ab Freitag, 6. Oktober, ein besonderes Angebot für ältere Menschen: den gemeinsamen Mittagstisch. Mit dem Ziel, soziale Interaktion zu fördern und eine gesunde Ernährung zu ermöglichen, lädt der Seniorenbeirat laut einer Pressemitteilung alle Seniorinnen und Senioren zur Teilnahme ein.

An zwei Tagen im Monat, jeweils am ersten und dritten Freitag, gibt es das gemeinsame Mittagessen in fünf verschiedenen Lokalen. Die Menüauswahl ist vielfältig und reicht von Fleisch- und Fischgerichten bis hin zu vegetarischen Optionen. Für einen Beitrag von 8 Euro erhalten die Gäste ein Mittagessen, sowie kostenloses Leitungswasser. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Sigrid Knollmüller, die Vorsitzende des Seniorenbeirats, betont die Bedeutung dieses neuen Angebots: "Wir möchten ältere Menschen dazu ermutigen, aus dem Haus zu gehen und in Gemeinschaft zu essen, sich auszutauschen und neue Menschen kennenzulernen."

Die gemeinschaftliche Aktivität könne Einsamkeit durchbrechen, Körper und Geist anregen und den Horizont für Neues erweitern, was sich positiv auf das persönliche Wohlbefinden auswirke. Für Senioren bedeuten Mahlzeiten mehr als nur Sättigung. Essen und Trinken sind mit Genuss, Appetit, Erinnerungen und sozialen Bindungen verbunden. Eine ausgewogene Ernährung ist essenziell für die Gesundheit im Alter.

Ein lange gehegtes Ziel wird endlich Realität

Der Seniorenbeirat erkennt jedoch auch die soziale Komponente von Mahlzeiten: Im Bestreben, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben, kann die Selbstversorgung im Alter herausfordernd werden. Der Mittagstisch des Seniorenbeirats bietet hier eine gesunde und soziale Alternative, heißt es in der Pressemitteilung. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) freut sich über das neue Angebot: "Mit dem Start des gemeinsamen Mittagstischs wird ein lang gehegtes Ziel endlich Realität. Es freut mich besonders zu sehen, wie viele Restaurants sich daran beteiligen. Diese Initiative stärkt nicht nur die Gemeinschaft, sondern ermöglicht unseren Seniorinnen und Senioren auch eine abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeit in angenehmer Gesellschaft."

Termine und Lokale (jeweils bis 13:30 Uhr): Freitag, 6. Oktober, ab 12 Uhr: Lech Line Restaurant am Bahnhof; Freitag, 20. Oktober, ab 11.30 Uhr: Waitzingers Restaurant; Freitag, 3. November, ab 11.30 Uhr: Cap Sounio; Freitag, 17. November, ab 11.30 Uhr: Wirtshaus am Spitalplatz; Freitag, 1. Dezember, ab 11.30 Uhr: Gasthof Stadt München; Freitag, 15. Dezember, ab 12 Uhr: Lech Line Restaurant am Bahnhof; Freitag, 5. Januar 2024, ab 11.30 Uhr: Gasthof Stadt München. (AZ)

Lesen Sie dazu auch