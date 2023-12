Der Landsberger Stadtrat hat den Haushalt 2024 beschlossen

Plus Die meisten Fraktionen zeigen sich in den Haushaltsreden mehr als zufrieden mit dem Zahlenwerk. Es wird aber auch auf einige Unwägbarkeiten hingewiesen.

Den Landsberger Haushalt 2024 und die Finanzplanung für die kommenden Jahre prägen unter anderem mehrere Millionenprojekte sowie steigende Personalkosten. In einer Sitzung des Stadtrats wurde das Zahlenwerk nun einstimmig verabschiedet. Dass die meisten Mitglieder des Gremiums von diesem überzeugt sind, zeigte sich in den traditionellen Haushaltsreden der einzelnen Fraktionen. Erneut waren aber auch mahnende Worte zu vernehmen.

Kämmerer Alexander Ziegler stellte die Eckdaten noch einmal vor. Im Bereich der Investitionen steht ein Minus von 16 Millionen Euro. 2024 ist eine voraussichtliche Kreditaufnahme über 13,4 Millionen Euro geplant, die langfristige Verschuldung dürfte von 15,6 Millionen Euro auf 27,7 Millionen Euro steigen. Große Vorhaben, die die Stadt beschäftigen, sind etwa die Kita Katharinenanger, die Sanierung des Stadtmuseums oder die Erweiterung der Schlossbergschule. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf zwei Millionen Euro.