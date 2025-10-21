Der Mehrgenerationenchor singt im AWO Seniorenzentrum.

Zum Kirchweihfest trat der Mehrgenerationenchor im Café des Bürgerstifts auf. Die Chorleiterin Ludmilla Wachs (auf dem Bild rechts) hatte eine bunte Liederfolge zu den Themen Herbst, Erntedank und Kirchweih ausgewählt und begleitete den Chor am Klavier. Feinsinnige Herbstgedichte wurden vorgetragen. Die versammelten Seniorinnen und Senioren sangen und sprachen bei bekannten Liedern und Gedichten begeistert mit und dankten mit viel Applaus.

