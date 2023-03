Rolf Miller in Landsberg: Der Meister der Halbsätze fordert das Publikum

Plus Der Comedian Rolf Miller sorgt für gute Laune in der Aula der Landsberger Mittelschule. Die Politik kommt dabei nicht allzu gut weg.

Rolf Miller - beziehungsweise er als seine hessische Kunstfigur - auf Tour in Landsberg: Das lockte mehr als nur einige Fans des Meisters aller Halbsätze und sinnverdrehter, aber damit umso eindrucksvollerer Statements in die Aula der Mittelschule. Der Stuhl steht schon auf der Bühne, Miller flegelt sich darauf oder auch darüber, und schon informiert der Comedian das Publikum zwischen Schlucken aus der unvermeidlichen Wasserflasche über seinen körperlichen Zustand: „Ich kann nicht genug klagen.“