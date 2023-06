Der Nachwuchs der Musikschule zeigt sein Können in Landsberg

Die Ensembles und Orchester geben zwei Konzerte im Landsberger Stadttheater. Es geht um die Welt und bis zu den Sternen.

In einer knappen Stunde um die Welt und bis zu den Sternen – Ensembles und Orchester der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg machten das mit zwei Konzerten im Stadttheater auf musikalische Art möglich. Vormittags trat der jüngste Nachwuchs die Reise an, am Abend Sinfonietta sowie Jugendkammer- und Jugendsinfonieorchester.

Die Streicherklassen der Platanenschule, Mini- und Maxiorchester folgten den Spuren, die von den Moderatorinnen Nicole und Johanna gelegt wurden. Die beiden Mädels lasen als neugierige Briefträgerinnen Postkarten, bevor diese an die Adressaten weitergingen und gaben so die Ziele vor, die von den Musizierenden angesteuert wurden. Und nicht nur das; von Kindern gemalte Bilder an der großen Leinwand der Bühne visualisierten diese Ziele zusätzlich.

Wie eine musikalische Laufbahn beginnen kann, das verdeutlichten als Erste die Streicherklassen. Die „Vogelhochzeit“ wird vom Nachwuchs unter der Leitung von Beate Leupold zunächst gesungen. Mit jeder folgenden Strophe steigen kleine Streichergruppen ein, bis am Ende der Gesang verstummt ist und nur noch Instrumente zu hören sind. Weiter geht es singend und musizierend mit einem Schiff, wohin das Streichensemble von den beiden Briefträgerinnen gelotst wurde.

Von Jerusalem geht es musikalisch auf den Blocksberg und nach Kansas City

Ab einem Besuch in Jerusalem, jetzt unter der Leitung von Somin Cha, sind die Streicherklassen nur noch instrumental unterwegs. Sie landen mit Hexe Absaxa auf dem Blocksberg und düsen abschließend bis nach Kansas City. Die zwölf Streicherinnen und Streicher des folgenden Miniorchesters machen gemeinsam mit Leiter Ariya Wibisono Urlaub auf dem Bauernhof und lassen dabei die Insekten summen. Das Maxiorchester düst unter der Leitung von Lisa Pokorny gar ins Weltall, kommt aber schnell wieder zurück und lässt nach Musik von Nikolai Rimski-Korsakow die Harlekine tanzen.

Sinfonietta (Leitung Beate Leupold) sowie Jugendkammer- und Jugendsinfonieorchester (Leitung Birgit Abe) zeigten die Leistungssteigerungen nach etlichen Jahren Unterricht und Üben. Mit dabei waren jetzt auch Bläser, Schlagwerk und Harfe. Dank Sinfonietta wurde es als Erstes elbisch. Bei dieser Sprache war sicher den meisten Zuhörern im wie auch am Vormittag völlig überfüllten Theatersaal klar, dass Musik aus „Herr der Ringe“ zu hören sein wird. Die Vorstufe zu den weiterführenden Orchestern ließ dafür den „Zug der Trolle“ über die Bühne wandern.

Das Jugendkammerorchester hatte als Nächstes das Vergnügen, Thomas Brüsselbach (Violine) zu begleiten. Der junge, bei "Jugend musiziert" bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Landsberger zeigte mit Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate, wie hervorragend er sein Instrument beherrscht, wie virtuos er die ganze Bandbreite präsentieren kann.

Abschluss des musikalischen Tages im Stadttheater war die L‘Arlésienne Suite, für die Ernest Guiraud musikalische Motive eines ursprünglich als Bühnenmusik gedachten Werks seines Freundes George Bizet um eigene Ideen erweitert hat. Das Jugendsinfonieorchester präsentierte dabei nicht nur die allseits bekannte Farandole, sondern alle vier Sätze des ursprünglich als Bühnenmusik gedachten Werks, das viel mehr zu bieten hat als den kräftigen Schlusssatz. Sehr schön ist beispielsweise das Eingangsthema des dritten Satzes, ein Duett Querflöte/Harfe oder das dunkle Saxofon-Thema im zweiten Satz.