Der neue Landsberger Polizeichef kehrt beruflich in seine Heimat zurück

Plus Seit gut drei Monaten leitet Thomas Rauscher die Polizeiinspektion in Landsberg. Warum für ihn der Wechsel aus Dachau eine "Vernunftentscheidung" war.

Ende des vergangenen Jahres tauschten zwei Polizeidirektoren innerhalb des Präsidiums Oberbayern Nord ihre Plätze: Bernd Waitzmann wechselte von Landsberg nach Dachau und Thomas Rauscher von Dachau nach Landsberg. Der 58-Jährige kehrt damit beruflich in seine Heimat zurück und sieht darin einige Vorteile.