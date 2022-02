Landsberg

vor 51 Min.

Der neue Landsberger Stadtfilm nimmt die Corona-Zeit in den Fokus

Plus Rudolf Gilks neuer Stadtfilm ist da. Mit dem bekannten Landsberger Filmemacher und Kinobesitzer ist sogar diese schwere Zeit ein wenig erträglicher.

Von Clarice Henry

Endlich ist die lang ersehnte Premiere des „Landsberger Stadtfilms 2020-2021“ im Olympia-Kino in Landsberg zu sehen, und wie jedes Mal freuen sich die Landsbergerinnen und Landsberger, was dem Rudolf Gilk denn wieder so alles aufgefallen ist und worauf er diesmal den Fokus legt. Wenig überraschend beherrscht das Thema Corona-Pandemie den Film. Gilk hätte das Thema gerne weggelassen, aber der Stadtfilm sei eine Chronik, und da gehöre auch dieses unglaubliche, nie da gewesene Jahrhundert-Thema dazu, sagt er. Und Gilk greift es natürlich auf seine eigene Art und Weise auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

