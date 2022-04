Der neue Sprungturm im Landsberger Inselbad ist da

Sie steht, die neue Sprunganlage im Landsberger Inselbad. Ein Jahr nach dem Abriss des alten Turms steht einem mutigen Sprung zum Saisonstart nichts mehr im Wege.

Nach großer Empörung im vergangenen Jahr können die schwimmbegeisterten Landsberger wieder aufatmen: Der neue Sprungturm im Inselbad wurde am Mittwoch geliefert und aufgestellt. Kinder und Erwachsene können zum Saisonstart am Sonntag, 1. Mai, wieder wahlweise aus einem, drei oder fünf Metern ins kühle Nass springen.

Der alte Sprungturm im Inselbad war marode

Im vergangenen Jahr war der Aufschrei nach dem ersatzlosen Abriss des Sprungturms im Inselbad in Landsberg groß. Wie berichtet, hatten die Stadtwerke im Februar 2021 im Verwaltungsrat mitgeteilt, dass der marode Sprungturm laut einem TÜV-Gutachten nicht mehr genutzt werden darf. Der Verwaltungsrat hatte daraufhin einen kurzfristigen Ersatz ins Spiel gebracht. Doch die Stadtwerke handelten anders, rissen den Sprungturm Ende April ab und teilten mit, dass in der Saison 2021 nur vom Ein-Meter-Brett gesprungen werden kann. Nach der ebenso überraschenden Schließung des Lechstrands war die Vorfreude über den damaligen Saisonstart dementsprechend getrübt.

So sah der alte Sprungturm aus. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Der neue Turm im Inselbad steht seit Mittwoch

Das Inselbad feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und die Verantwortlichen der Stadtwerke Landsberg versprachen ein Jahr nach dem Abriss einen neuen Sprungturm. Mit den Vorbereitungen für die neue Badesaison haben die Stadtwerke in diesem Jahr schon im Februar begonnen, denn den Aufbau des neuen Sprungturms hat etliche Vorarbeiten erfordert. So wurden Anfang des Jahres etwa die Fundamente für den neuen Sprungturm geschalt.

Im Februar 2022 wurden die Fundamente für den neuen Sprungturm geschalt. Foto: Thorsten Jordan

Am frühen Mittwochmorgen des 27. Aprils war es dann so weit: Mitarbeitende der Stadtwerke Landsberg haben gemeinsam mit Dienstleistern im Inselbad auf die Anlieferung gewartet, um die Türme anschließend gleich aufzubauen. Reinhard Dippold, zuständiger Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Landsberg freut sich, dass der Aufbau heute vollständig abgeschlossen wird. Er fügt an: „Jetzt ist das Kran-Fahrzeug weg, aber hier geht die Arbeit weiter. Denn am Sonntag zur Eröffnung der neuen Freibadsaison soll nichts mehr nach Baustelle aussehen."

Mit dabei im Inselbad waren deshalb nicht nur die Monteure des Sprungturm-Lieferanten, sondern auch Monteure der Stadtwerke Landsberg und Gartenbaufirmen. Bis Sonntag soll das Fundament des Sprungturms noch eingefriedet und gepflastert werden, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Lesen Sie dazu auch