Der Publikumslauf in der Landsberger Eissporthalle startet wieder

Der Herbst naht und damit auch die Eiszeit. Heuer sollen in Landsberg auch wieder zwei größere Eisdiscos stattfinden.

Runter mit den Schonern und mit den Schlittschuhen rauf auf das Eis. Ab 1. Oktober startet wieder der Publikumslauf in der städtischen Eissporthalle am Hungerbachweg in Landsberg. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Der Publikumslauf findet zu folgenden Zeiten statt: freitags von 14 bis 15.45 Uhr, samstags von 14 bis 15.45 Uhr sowie von 19 bis 20.45 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 3. Oktober, findet der Publikumslauf wegen des Feiertags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 15.45 Uhr statt. Dieses Jahr wird es auch wieder zwei größere Eisdiscos geben. Wann genau wird noch bekannt gegeben, teilt die Stadt mit.

Die Schlittschuhe können in der Landsberger Eissporthalle geschliffen werden

Der Kartenverkauf startet jeweils eine halbe Stunde vor der Eiszeit. An der Kasse kann auch die Gebühr für Leihschlittschuhe bezahlt werden. Die Ausgabe der geliehenen Schlittschuhe erfolgt im Vorraum des Eingangs zum Publikumslauf. Begleitpersonen, die nur zusehen möchten, müssen keinen Eintritt zahlen. Der Kiosk bietet Getränke und Snacks an. An allen Tagen besteht das Angebot, die eigenen Schlittschuhe abzugeben und vor Ort für eine Gebühr schleifen zu lassen. Die Eintrittspreise und weitere Informationen finden sich im Internet auf www.eislauf-landsberg.de. (AZ)

