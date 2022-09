Rohrbruch: So reagieren Ladeninhaber am Vorderanger auf die Sperrung

Plus Nach dem Rohrbruch im Landsberger Vorderanger werden Details bekannt. Die Straße könnte noch weiter aufgerissen werden. Wie Ladeninhaberinnen mit der Situation umgehen.

Landsbergs nördliche Altstadt ist seit Mittwoch erneut von einer Vollsperrung betroffen. Nachdem vor einigen Wochen bereits der Hinteranger wegen Sanierungsarbeiten länger nicht zu durchfahren war, trifft es nun den Vorderanger. Dort hat es einen Rohrbruch gegeben und die Straße ist zum Teil unterspült. Gegenüber unserer Redaktion äußern sich Geschäftsinhaberinnen – und nicht alle sehen die momentane Situation kritisch. Inzwischen sind neue Details zu dem Schaden bekannt.