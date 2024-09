Der Seniorenbeirat der Stadt Landsberg wird neu gewählt.

Die Seniorenbürgerversammlung der Stadt Landsberg findet am Dienstag, 8. Oktober, ab 14 Uhr in der Wandelhalle des Sportzentrums statt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) wird laut einer Pressemitteilung über aktuelle Projekte informieren und Fragen der Seniorinnen und Senioren beantworten. Zudem wird der Seniorenbeirat über seine Aktivitäten berichten.

In diesem Jahr wird bei der Seniorenbürgerversammlung der Seniorenbeirat neu gewählt. Gesucht werden nach Angaben der Stadt engagierte und tatkräftige Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre mit Wohnsitz in Landsberg oder in den Ortsteilen. Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten wenden sich an die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates. Dort ist Carola Seewald unter Telefon 08191/128131 erreichbar oder per E-Mail an seniorenbeirat@landsberg.de. Auch die Stadträtin und Referentin für Senioren, Alexa Dorow, kann kontaktiert werden (Telefon: 0172/83228649).

Für Besucherinnen und Besucher aus den Ortsteilen werden Busse zu folgenden Abfahrtszeiten angeboten: Bus 1 13.15 Uhr Ellighofen, Bushaltestelle; 13.20 Uhr Erpfting, Gasthof zur Post; 13.25 Uhr Landsberg, Erpftinger Straße (Förster Christl); 13.30 Uhr Landsberg, Bushaltestelle (Parkbucht „Heilige Engel“); 13.35 Uhr Landsberg, St. Ulrich-Platz, Bushaltestelle; 13.40 Uhr Landsberg, Augsburger Straße (Waitzinger Berg); 13.45 Uhr Landsberg, Sportzentrum (Hungerbachweg 1); Bus 2 13.15 Uhr Pitzling, Bushaltestelle Kirche; 13.25 Uhr Reisch, Bushaltestelle; 13.35 Uhr Malteserstraße, Bushaltestelle; 13.40 Uhr Bayertor, Bushaltestelle; 13.45 Uhr Landsberg, Sportzentrum (Hungerbachweg 1). Die Rückfahrt erfolgt ab etwa 17 Uhr in umgekehrter Reihenfolge. (AZ)