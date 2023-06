Der Social-Media-Star auf der Landsberger Bühne

'Da Addnfahrer' erzählt in Landsberg nicht nur Geschichten aus der Nudelsubbn. Am Ende wird er sogar etwas nachdenklich.

Thomas Willibald ist 29 Jahre alt und kommt aus Gaißach im Isartal bei Bad Tölz. Dort sagt man Addn, wenn man von einer Egge spricht, und der Sohn eines Berufssoldaten und einer Bürokauffrau ist ein begeisterter Eggenfahrer. Deshalb nennt er sich Addnfahrer. Und als Addnfahrer ist er der Social-Media-Komet am Comedy-Himmel. Jetzt war er in Landsberg zu Gast.

Mit seinen Posts und Videos hat er innerhalb von wenigen Jahren knapp 925.000 Follower auf Facebook, über 300.000 Follower auf Instagram und fast 120.000 Follower auf Youtube eingesammelt. Das sind Zahlen, von denen viele andere nur träumen. Und nicht nur das. Irgendwann stieg der junge Mann vom Social-Media-Olymp hinunter ins echte Leben, auf eine richtige Bühne, und seitdem rockt er auch dort das Publikum. In Landsberg war die Aula der Mittelschule rappelvoll und die Wände wackelten beim Lachen der Zuschauer und Zuschauerinnen. Die Witze? Eher flach. Und die Themen? Genauso seicht.

Das Butterbrot wird in Thailand zum "Buddha-Brot"

Sex sells - Sex verkauft sich gut, das weiß auch der geschäftstüchtige junge Mann aus Oberbayern, und hat die erste Hälfte seines Programms hauptsächlich diesem Thema gewidmet. Die zweite Halbzeit dreht sich dann im Wesentlichen um das bereits aus dem alten Testament bekannte Männer-Frauen-Thema, sowie um den eigenen Thailand-Urlaub. Dabei greift Thomas Willibald alias Addnfahrer tief in die Klischeekiste, vom Bier trinkenden Maurer bis zur überforderten Frau bei der Führerscheinprüfung. Und er lässt keinen Kalauer aus, beschreibt sich selbst als "lus-dick" und spricht im Zusammenhang mit Thailand vom 'Buddha-Brot' zur Brotzeit.

Seine Kindheit wäre laut den Schilderungen des Addnfahrers, dank prügelndem Vater, eigentlich ein Fall für das Jugendamt gewesen. Und die nach seinen Angaben konsumierten Mengen, lassen einen schweren Alkoholismus vermuten. Aber wer genau hinschaut, beziehungsweise hinhört, den erinnert der junge Addnfahrer an Till Eulenspiegel. Der Schalk aus dem Volksmärchen stellte sich nur dumm und hielt stattdessen mit seinen gerissenen Streichen seinen Mitmenschen einen Spiegel vor.

Auch in Landsberg kommt das Beste zum Schluss

Seinem Publikum in Landsberg versprach der Addnfahrer, das Beste käme zum Schluss. Und tatsächlich erzählte er am Ende seine ganz persönliche und vermutlich wahre Geschichte, von seinem schweren Arbeitsunfall, infolgedessen er den gelernten Beruf nicht mehr ausüben kann. Und dass er nicht mit seinem Schicksal hadere, weil der Unfall dazu geführt habe, dass er nun als Comedian auf der Bühne stehe, und eine Mordsgaudi habe.

Das Leben sei eben keine Nudlsubbn, man müsse sich halt manchmal auch durchbeißen, erklärte Thomas Willibald den Namen seines Programms: „Des Lebn is koa Nudlsubbn“, und forderte am Ende des Abends seine Fans dazu auf, nicht so viel am Handy herumzutippen und stattdessen lieber zu leben. „Seids freundlich, kümmerts euch um eure Familie und eure Freunde“, riet er seinen Gästen und rief sie dazu auf, lieber an sich selbst zu arbeiten, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und damit hat er sein Versprechen erfüllt: Das beste kam zum Schluss, auch wenn es dabei nicht so viel zu lachen gab wie in den zwei Stunden davor.