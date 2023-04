Der Stausee in der Teufelsküche wird nur zum Teil abgelassen

Der Stausee in der Teufelsküche wird doch noch nicht vollständig geleert. Die Stadtwerke Landsberg informieren über das weitere Vorgehen.

In einer Pressemitteilung kündigten die Stadtwerke Landsberg in der vergangenen Woche Reinigungsarbeiten an am Stausee und den zugehörigen Bauwerken in der Teufelsküche. Nun gibt es aber eine Planänderung: Der Weiher wird in der Karwoche doch noch nicht vollständig abgelassen.

Demnach wurde der See am Dienstag, 4. April, nur teilweise geleert, um den Fischbestand genau zu erfassen. Ab Donnerstag, 6. April, soll sich dieser dann wieder mit Wasser füllen.

Die Arbeiten an den Bauwerken rund um den Weiher sind in der Karwoche noch nicht vorgesehen. Foto: Thorsten Jordan

Der See mitsamt Staumauer ist in die Jahre gekommen

Die vorgesehenen Arbeiten und Begutachtung an dem Weiher und den zugehörigen Bauwerken sollen laut den Stadtwerken erst nach den Osterferien durchgeführt werden. Das Kommunalunternehmen geht nicht näher auf die Gründe für die Planänderung ein.

Die Staumauer in der Teufelsküche. Foto: Thorsten Jordan

Der kleine Stausee an der Teufelsküche wurde angelegt, um Turbinen anzutreiben und so das Trinkwasser aus der Teufelsküche zu pumpen. Markus Katzmeier, zuständiger Abteilungsleiter und Gewässerschutzbeauftragter bei den Stadtwerken, erklärte zu den anstehenden Maßnahmen: "Der See mitsamt Staumauer hat schon über 100 Jahre auf dem Buckel. Deshalb überprüfen wir, nachdem Treibgut und Schmutz entfernt sind, alles im Hinblick auf Statik und Sicherheit sowie Schönheitsreparaturen."

Lesen Sie dazu auch