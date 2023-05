Der Sturm auf Landsberg ist mehr als eine Stadtführung

Plus Der „Sturm auf Landsberg“ ist eine Führung der besonderen Art. Was neben der Historie alles geboten ist.

Bei der ersten Veranstaltung des Landsberger Gästeführervereins des Jahres handelt es sich viel mehr als nur um eine Stadtführung. Ein Landsberger Burgvogt, ein Stadtwächter und ein Ritter begleiten die zweistündige Reise in die Vergangenheit und erzählen aus ihrem Alltag der frühen Neuzeit.

Für Jürgen Mayer, Konrad Federl und Andreas Münzer ist dies nicht ihr erster Arbeitstag als Stadtexperten. Doch für die zertifizierten Stadtführer sei es der erste dieser Art. „Sturm auf Landsberg – diese Führung hat es in Landsberg noch nie gegeben“, leitet Burgvogt Andreas Münzer ein. „Sie haben das Glück, das zum ersten Mal mitzumachen.“ Ursprünglich war dieses historische Stadterlebnis für Erwachsene geplant – ausschließlich. Doch unter den versammelten 20 Personen sind auch fünf Buben dabei – sie sind laut Andreas Münzer „die Stars der Gruppe“.