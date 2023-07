Der Sturm hat auch Schäden bei den Ruethenfestlagern hinterlassen

Die Stadt Landsberg teilt mit, dass die Ruethenfestlager gerade wieder hergerichtet werden. Die Verwaltung appelliert daran, vorübergehend Waldgebiete zu meiden.

Der Sturm hat Schäden in der Stadt hinterlassen. Der Bauwagen des Waldkindergartens in Pitzling wurde von mehreren Bäumen getroffen, das durch die Eltern erst im letzten Jahr gebaute große Vordach wurde total zerstört.

Die Auswirkungen des Sturmtiefs waren in der gesamten Stadt zu spüren, teilte die Pressestelle der Stadt Landsberg mit, wobei vor allem der Baumbestand schwer betroffen wurde. Wie berichtet waren Bauhof, die Feuerwehr und das Forstamt seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um die entstandenen Schäden zu beheben und die Sicherheit wiederherzustellen.

Besonders im Fokus der Aufräumarbeiten standen die zahlreichen Baumschäden, die durch den Sturm verursacht wurden: Äste wurden abgeknickt, Bäume entwurzelt, einige davon stürzten auf Straßen und Gehwege. Die Lager für das Ruethenfest wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und werden nun, so die Stadt, schnellstmöglich wiederhergerichtet – auch dank der Hilfe der zahlreichen Mitglieder des Ruethenfestvereines.

Die Stadt appelliert daran, Waldgebiete vorübergehend zu meiden

Auch im Lechpark Pössinger Au sind Schäden zu verzeichnen. Ein Zaun wurde durch die Wucht des Sturms zerstört, was dazu führen kann, dass Tiere entlaufen. Angesichts der fortwährenden Aufräumarbeiten appelliert die Stadtverwaltung an alle, in den kommenden Tagen im Wald und unter Bäumen besonders vorsichtig zu sein. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass instabile Bäume umstürzen oder lose Äste herabfallen. Für den eigenen Schutz und zur Vermeidung weiterer Unfälle bittet die Stadtverwaltung darum, Waldgebiete vorübergehend zu meiden und unter Bäumen eine angemessene Vorsicht walten zu lassen.

Die Stadtverwaltung bedankt sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften, die unermüdlich daran arbeiten, die Schäden zu beseitigen, um unsere Stadt wieder sicherzumachen. Man bittet um Verständnis für eventuelle Verkehrsbehinderungen, die durch die Aufräumarbeiten entstehen können. (AZ)

