Der Tag des offenen Denkmals dreht sich um die Bauten der Jesuiten

In diesem Jahr werden Denkmale als Zeitzeugen betrachtet. Die Stadt Landsberg bietet zwei Rundgänge an.

In ganz Deutschland öffnen am Sonntag, 10. September, wieder tausende Denkmäler ihre Türen. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos des Tags des offenen Denkmals („Talent Monument") geht es um Denkmale als Zeitzeugen, die heute Informationen über das geben, was frühere Generationen geschaffen haben. In Landsberg wird laut einer Pressemitteilung der Stadt den Spuren der Bauten der Jesuiten nachgegangen.

Die im Zuge der sogenannten „Gegenreformation" im Jahre 1575 gegründete und bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1773 bestehende Niederlassung des Jesuitenordens in Landsberg zählte über fast zwei Jahrhunderte hinweg zu den bedeutendsten Ausbildungszentren und Standorten der Gesellschaft Jesu in Bayern. Auf einem damals noch weitgehend unbebauten Gelände am Lechhochufer entstand im Laufe der Zeit ein weithin sichtbares, mit Kirche, Kolleg und Gymnasium bis heute die Stadt prägendes Ensemble repräsentativer Ordensbauten.

Die Stadt Landsberg bietet zwei Rundgänge an

Im Rahmen der beiden Rundgänge mit Dr. Thomas Hermann (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), Dipl. Ing. Martin Geck (Schrammel Architekten Stadtplaner, Augsburg) und Dr. Stefan Paulus (Stadtheimatpfleger) soll der Umgang mit diesen herausragenden Zeugnissen jesuitischer Architektur und Kultur aus denkmalpflegerischer Perspektive thematisiert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Schwerpunkte bilden hierbei neben der Hauptsakristei und der lgnatiuskapelle als Annexe der Heilig-Kreuz-Kirche sowie dem Arkadenhof und Prälatengang (Flöz) des ehemaligen Kolleggebäudes auch aktuelle Befunde im Kontext der Sanierung des damaligen Jesuitengymnasiums (Stadtmuseum Landsberg).

Führungstermine am Tag des offenen Denkmals: Sonntag, 10. September, um 13.30 Uhr und um 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl liegt pro Führung (Dauer etwa eine Stunde) bei maximal 20 Personen. Wo: Stadtmuseum Landsberg, Von-Helfenstein-Gasse 426, Anmeldung per Email an bauamt@landsberg.de oder telefonisch unter 08191/128215. (AZ)

