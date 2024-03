Der TSV Landsberg erhöht den Mitgliedsbeitrag um 25 Prozent

Plus Die Erhöhung führt auf der Jahresversammlung zu Diskussionen und Kritik. Widersprüchliche Aussagen gibt es zum Thema Stadionumbau. Welche Zusagen gab es vom Sponsor?

Der TSV Landsberg – der größte Sportverein der Stadt mit rund 2300 Mitgliedern – hielt am Donnerstagabend seine Jahresversammlung für 2023 ab. Die Verzögerung hatte vor allem zwei Gründe. Inhaltlich ging es um die geplante Erweiterung des Sportgeländes und die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 25 Prozent. Widersprüchliche Aussagen gibt zum Stadionumbau für den angestrebten Regionalliga-Fußball.

Der Vorsitzende Hanns Haedenkamp begründete die massive Beitragsanhebung mit gestiegenen Energie- und Personalkosten sowie die Anhebung der Gebühren durch die Stadt für die Nutzung von Hallen. Er verwies zudem darauf, dass eine Anpassung zuletzt vor zehn Jahren erfolgt sei. Laut Vorsitzendem lag das Minus im Jahr 2022 bei 37.000 Euro. Das sei auf die genannten Gründe, aber auch auf die Anschaffung einer PV-Anlage für 70.000 Euro zurückzuführen. Dass diese Zahlen jetzt vorgelegt werden, habe damit zu tun, dass der Verein mit Thomas Planer einen neuen Finanzvorstand habe, der sich erst einarbeiten musste und dass der Wechsel des Steuerberaters zu einer „erheblichen Verzögerung“ geführt habe, so Haedenkamp.