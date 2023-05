Der Veitsmarkt und seine lange Tradition in Landsberg

Am Wochenende ist wieder Veitsmarkt in Landsberg. Sein Ursprung reicht bis ins Jahr 1373 zurück.

Die Landsberger Altstadt steht zwischen Freitag und Sonntag, 26. und 28. Mai, wieder ganz im Zeichen der Krämer und Händler. Der traditionelle Veitsmarkt findet jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Innenstadt statt. Das Angebot reicht von Mode, Leder, Strumpfwaren, Dachfenstern über medizinische und kosmetische Instrumente, Hausmodernisierungs- und Haussanierungsartikel, Schmuck und Uhren bis hin zu Süßwaren und anderen kulinarischen Leckereien.

An allen Tagen gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Für Kinder gibt es auf dem Georg-Hellmair-Platz ein Programm mit Dosen werfen, Taschen bemalen, Kinderschminken, Torwandschießen und die Feuerwehr stellt ihr neues Löschfahrzeug vor. Auf dem Hauptplatz wartet ein Kinderkarussell. Der Landsberger Wochenmarkt wird wegen des Veitsmarkts am Samstag, 27. Mai, von 7.30 bis 13 Uhr auf den Infanterieplatz verlegt.

Früher waren Märkte ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis

Jahrmärkte sind heute Teil eines großen Veranstaltungs- und Freizeitangebotes. Früher stellten sie wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse für Stadt und Umland dar. Nach der Zerstörung des Dorfes Sandau 1372 wurde der dort abgehaltene Jahrmarkt nach Landsberg verlegt. Diesen Markt nannte man deshalb Sandauer Markt oder Fastenmarkt. Der Nachfolger ist der heutige Kreuzmarkt. Im Jahr 1373 erlaubte Herzog Stephan den zweiten zollfreien Jahrmarkt, den Veitsmarkt am 15. Juni, benannt nach dem Nebenpatron der Stadtpfarrkirche, dem heiligen Vitus. Eine Reliquie des heiligen Vitus in der Pfarrkirche zog in dieser Zeit übrigens viele Wallfahrer nach Landsberg.

Der Veitsmarkt in Landsberg auf einem Foto aus dem Jahr 1930. Foto: Stadt Landsberg

Die Stadt wachte über die Sicherheit rund um den Markt. Im Haus Nr. 1 am Hauptplatz zog eine Marktwache ein, am Spitalplatz war eine Feuerwache für die Markttage eingerichtet. Über der Schlossergasse hingen unzählige Feuereimer in langen Reihen für den Ernstfall bereit. Die Jahrmärkte dauerten drei Tage und umfassten Krämer-, Pferde-, Vieh-, Schweine- und Taubenmarkt auf den jeweils dafür vorgesehenen Plätzen und die Schranne mit Getreidehandel.

Vor rund 80 Jahren wurden die Märkte wieder eingeführt

Das Ende von Sandauer Markt und Veitsmarkt kam mit dem Jahr 1874. Unzufriedenheit über das Warenangebot war der Grund, heißt es in der Pressemeldung der Stadt. Die Kaufleute waren nach und nach ausgeblieben. Nur der mit dem Veitsmarkt verbundene Viehmarkt wurde noch beibehalten. Die einheimischen Händler und Gewerbetreibenden waren froh, die lästige Konkurrenz los zu sein. Vor rund 80 Jahren wurden die Jahrmärkte dann wiedereingeführt: Der Veitsmarkt als Vieh- und Krämermarkt fand ab 1930 wieder jedes Jahr vor dem 15. Juni statt und der Kreuzmarkt als reiner Krämermarkt vor Kreuzerhöhung, dem 14. September. (AZ)

