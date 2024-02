Der Verein "Gemeinsam helfen" spendet heuer 10.000 Euro

Beim Christkindlmarkt in Landsberg hatten Soldaten aus der Region einen Stand. Der Verkaufserlös geht an bedürftige Kinder.

Durch den Verkauf von Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und Crêpes auf dem Landsberger Christkindlmarkt hat der Verein Gemeinsam helfen wieder Spenden gesammelt. Heuer gehen 10.000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.

Wie die Vorstandsvorsitzende der süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung, Marlies Breher, mitteilt, beläuft sich durch diese Summe der Gesamtspendenumfang des Vereins auf mittlerweile 150.000. Auch in diesem Jahr ist eine Teilnahme auf dem diesjährigen Christkindlmarkt bereits angemeldet, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Der Verein wird betrieben von Soldatinnen und Soldaten aus der Region Landsberg und Lechfeld.

Die Aktion wurde 2001 in Penzing ins Leben gerufen

Die Aktion „Gemeinsam helfen“ wurde im Jahr 2001 von Angehörigen des Lufttransportgeschwaders 61 in Penzing gestartet, die als fliegende Weihnachtsmänner bekannt wurden. Im Jahr 2005 wurde der Verein gleichen Namens gegründet. Nach der Schließung des Lufttransportgeschwaders im Jahr 2017 wurde die Führung des Vereins und die Weiterführung der Spendenaktion in die Hände des Zentrums Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme in Kleinaitingen übergeben. Seitdem wird der Verein auch vom Instandsetzungszentrum 13 in Igling, der Schule Informationstechnik Bundeswehr und des Sanitätsversorgungszentrums Untermeitingen in Lagerlechfeld unterstützt. (AZ)

