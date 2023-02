Landsberg

vor 18 Min.

Der Verein Zirkusvirus Landsberg feiert sein fünfjähriges Bestehen

Plus Die Mitglieder des Vereins Zirkusvirus Landsberg feiern im Jugendzentrum mit ihren Fans. Was sie sich für die Zukunft wünschen.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

"Zirkus ist ein ansteckendes Vergnügen, je ansteckender, desto besser!" Das ist, in Anlehnung an ein Zitat von Leo Tolstoi, das gelebte Motto des Vereins Zirkusvirus Landsberg. Bei der Jahresversammlung 2023 mit anschließendem Fest zum fünfjährigen Bestehen im und am Landsberger Jugendzentrum wurde dies deutlich und auch sichtbar gemacht. Die Vereinsmitglieder feierten nicht nur gemeinsam mit ihren Fans, sondern blickten dabei auch fröhlich selbstbewusst zurück und positiv optimistisch in die Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen