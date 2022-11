Der Verkehr plagt die Reischer bei der Bürgerversammlung

Plus Bei der Bürgerversammlung Reisch berichtet Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl über Projekte. Frage und Wünsche der Reischer zeigen, wo der Schuh im Stadtteil drückt.

Das Feuerwehrhaus im Landsberger Ortsteil Reisch ist zu klein, ein Anbau dringend erwünscht. Er werde das jedes Jahr ansprechen, erklärte Ortsteilsprecher Christian Hettmer bei der Bürgerversammlung seines Heimatortes.