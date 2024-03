Der Verschönerungsverein hat einen neuen Vorsitzenden

Der Landsberger Christian Becker tritt die Nachfolge des verstorbenen Axel Flörke an. Ihm zur Seite steht ein komplett neuer Vorstand.

Der Landsberger Verschönerungsverein hat einen neuen Vorsitzenden. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde mit Christian Becker ein Nachfolger des im April vergangenen Jahres überraschend verstorbenen Vorsitzenden Axel Flörke gefunden.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde ein komplett neuer Vorstand (Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Schriftführer, Kassenwart, Beisitzer) gewählt. Bereits bei einer Versammlung Anfang Dezember hatte sich der Landsberger Bauträger und Immobilienmakler Christian Becker bereit erklärt, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, wenn auch die übrigen Vorstandsposten besetzt werden können. Denn neben Ursula Schaller hatte auch Kassenwartin Beate Brettschneider ihr Amt zur Verfügung gestellt. Dem neuen Vorstand gehören neben Becker nun die Leiterin der Landsberger Touristinfo Michaela Grün (Zweite Vorsitzende), Christina Schneider (Schriftführerin), Dagmar Harbich (Kassenwartin) sowie die Beisitzer Norbert Sieg, Alexander Breier und Ines Wilsch an.

Der Landsberger Verschönerungsverein soll seinen Namen behalten

Inhaltlich steht der Verschönerungsverein vor Veränderungen. Seinen Namen werde er aber behalten, wie Ursula Schaller und Christian Becker im Gespräch mit unserer Redaktion verraten. Unter dem Vorsitzenden Axel Flörke war eine Umbenennung ins Auge gefasst. Dabei sollte der Begriff „Altstadtfreunde“ im Mittelpunkt stehen. Christian Becker ist das zu eng gefasst. Der 56-Jährige hat das gesamte Stadtgebiet im Auge. Seine Kindheit und die Jugendzeit lebte er in Kaufering, seit Ende der 1980er-Jahre wohnt er in Landsberg. Als Beispiel für Verschönerung nennt er die Kreisverkehre an den Eingängen zur Stadt.

Der Verschönerungsverein hat mittlerweile nicht nur einen neuen Vorstand, sondern auch neun neue Mitglieder, wie Ursula Schaller sagt. In den kommenden Wochen sollen zudem weitere Firmen, Einzelhändler und Gastronomen für einen Beitritt gewonnen werden. Zeitnah möchte Christian Becker gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen auch das Logo und die Internetseite des Vereins auffrischen. Weiterführen möchte er die Vergabe des Franz-Xaver-Dengler-Preises für gelungene Haussanierungen in der Altstadt. Benannt ist dieser Preis, der erstmals 2017 vergeben wurde, nach dem ehemaligen Stadtbaumeister Dengler, der sich bleibende Verdienste um die Erhaltung und Pflege des historischen Stadtbildes von Landsberg erworben hat.

Seit 1872 gibt es den Landsberger Verschönerungsverein

Der Verschönerungsverein Landsberg hat sich die Förderung der Attraktivität des Ortsbildes und der Landschaftsgestaltung der Stadt zum Ziel gesetzt. Schon 1847 wurde die Gründung eines Vereins unter dem Namen Verschönerungsverein angeregt. Die eigentliche Gründung erfolgte am 5. März 1872. Lange Jahre führte der Verein den Namen „Verkehrsverein“, seit 2005 beide Begriffe. Im Oktober 2013 folgte die Rückbesinnung: aus dem Verkehrs- und Verschönerungsverein wurde wieder der Verschönerungsverein.

