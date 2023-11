Der Verschönerungsverein Landsberg sucht einen neuen Vorsitzenden

Seit 1872 setzen sich die Mitglieder für die Stadt Landsberg ein. Jetzt geht es um die Zukunft des Vereins.

Der Verschönerungsverein Landsberg hat sich die Förderung der Attraktivität des Ortsbildes und der Landschaftsgestaltung der Stadt zum Ziel gesetzt. Doch aktuell geht es nicht um die Stadt, sondern um die Zukunft des Vereins. Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin des im April überraschend verstorbenen Vorsitzenden Axel Flörke. Am Montag, 27. November, findet eine Mitgliederversammlung statt, auf deren Tagesordnung neben den Neuwahlen auch eine Diskussion über eine mögliche Auflösung des Vereins steht.

Einer, der dieses Szenario unbedingt vermeiden möchte, ist Hans-Jürgen Schulmeister. Der Stadtrat der Landsberger Mitte war zwölf Jahre lang Vorsitzender des Vereins. „Mein Herzblut hängt daran“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst sei zeitlich zu sehr in anderen Dingen eingebunden und hofft deswegen, dass sich Personen finden, denen die Stadt am Herzen liegt und die sich engagieren möchte. Dabei gehe es nicht allein um das Verschönern. Der Verein habe sich in seiner langen Geschichte auf vielfältige Weise für Landsberg eingesetzt.

Bei der Gründung im Jahr 1872 waren 72 Landsberger Bürger dabei

Schon 1847 wurde die Gründung eines Vereins unter dem Namen Verschönerungsverein angeregt. Die eigentliche Gründung erfolgte am 5. März 1872. Zweck dieses Verschönerungsvereins sollte es sein „Die Stadt Landsberg und deren nächste Umgebung durch Herstellung von Anlagen und Spaziergängen … nach Möglichkeit zu verschönen“. 72 Mitglieder ließen sich an diesem Tag einschreiben. Lange Jahre führte der Verein den Namen „Verkehrsverein“, seit 2005 beide Begriffe. Im Oktober 2013 folgte die Rückbesinnung: aus dem Verkehrs- und Verschönerungsverein wurde wieder der Verschönerungsverein.

Im Jahr 2015 ließ der Verschönerungsverein den Gedenkstein Oberndorfer im Englischen Garten von Beate Brettschneider restaurieren. Das Foto zeigt (von links) Erna Erbe, Bärbel Wolf-Riedrich, Elke Kiefer, den damaligen Vorsitzenden Axel Flörke, die damalige Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl, Hans-Jürgen Schulmeister und Peter Reinhold. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

„Der Verein muss weiterleben“, sagt Hans-Jürgen Schulmeister. Sein Nachfolger Axel Flörke habe eine große Lücke hinterlassen. Neben einem Vorsitzenden benötige es eine starke Mannschaft im Hintergrund. Nur so könne etwas bewegt werden. Schulmeister denkt dabei an seine eigene Zeit als Vorsitzender zurück. So rief der Verein 1979 den Christkindlmarkt ins Leben, der ein Jahr später sogar mit einer großen Krippenausstellung in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt stattfand. Schulmeister zählt weitere Veranstaltungen wie das Marienbrunnenfest oder den Ruethenfestmarkt auf und nennt Projekte wie den Aussichtspunkt am Krachenberg, den Bouleplatz in der Lechstraße oder die Beschilderung des Stadtrundgangs.

Wie geht es mit dem Verschönerungsverein weiter? Am Montag, 27. November, findet um 19 Uhr im Kratzertreff der Arbeiterwohlfahrt die Mitgliederversammlung statt, zu der die zweite Vorsitzende Ursula Schaller einlädt. Bis jetzt habe sich niemand gefunden, der den Verein in Zukunft leiten möchte, schreibt sie an die Vereinsmitglieder. Deswegen gebe es alternative Tagesordnungspunkte: Auflösung des Vereins oder Neuwahlen.

