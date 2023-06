Der Vorverkauf für das Landsberger Kino-Open-Air startet.

Das Freilichtkino am Roßmarkt in Landsberg bietet heuer neun Filme. Auch eine Vorpremiere steht auf dem Programm.

Das Landsberger Kino-Open-Air, das Freilichtkino auf dem Roßmarkt, findet heuer vom 27. Juli bis 15. August statt. Neun internationale Filme stehen auf dem Programm, von Dokumentation über Abenteuer und Action bis hin zur Komödie. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 1. Juli, teilt Kinobetreiber Rudolf Gilk mit.

In wenigen Wochen rollen die Lastwagen an und bauen Spezialisten das Leinwandgerüst auf, das mit tonnenschweren Betonklötzen beschwert wird. Ein Autokran platziert den Vorführ-Container über der Verkaufshütte. 600 Stühle müssen ausgeklappt, gereinigt und aufgestellt werden. Drei Tage dauert der Aufbau, bis am Donnerstag, 27. Juli, der Film „Die Rumba-Therapie“ in digitaler 2K-Qualität über die Leinwand flimmern kann.

Der neue Eberhofer-Krimi wird acht Mal gezeigt

Das weitere Programm: Am Freitag, 28. Juli, ist Familienkinoabend mit „Der Supermario“, am Samstag, 29. Juli, wird „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ mit Harrison Ford in der Hauptrolle gezeigt. Ähnlich spektakulär geht es am Sonntag, 30. Juli, mit "Ein fabelhaftes Verbrechen" weiter. Am Donnerstag, 3. August, steigt auf dem Freiluftkino das European Outdoor Festival, mit Tom Cruise in „Top Gun 2“ geht es am Freitag, 4. August, weiter. Am Samstag, 5. August, steigt die Vorpremiere des neuen Eberhofer-Krimis. „Rehragout-Rendezvous“ heißt der Titel. Damit jeder beim Eberhofer-Krimi einen Platz bekommt, sind acht Vorstellungen geplant. Ohne Musikfilm geht nichts auf dem Kino-Open-Air: Heuer ist der Abba-Musicalfilm „Mama Mia 1“ zu sehen.

Die Vorstellungen beginnen jeweils gegen 21.30 Uhr, wenn die Dunkelheit ausreichend ist. Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen wie gewohnt im Kino statt. Bereits im Vorverkauf erworbene Karten gelten auch dort und werden nicht zurückgenommen. Eintrittskarten gibt es ab 1. Juli im Vorverkauf, online unter www.kino-landsberg.de und an der Kasse im Olympia-Kino. Die Abendkasse für das Kino-Open-Air befindet sich im Kino, am Roßmarkt gibt es keinen Kartenverkauf. (AZ)

