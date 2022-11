Der Wassersport ist Ingolf Wunderlichs große Leidenschaft

Plus Ob im Ruderclub Kaufering oder in der Nachbarschaftshilfe: Der "Stille Held" Ingolf Wunderlich aus Landsberg hilft, wo er gebraucht wird.

Hand anlegen, wo es gebraucht wird, das ist die Stärke von Ingolf Wunderlich, und das zeigt auch schon sein fester Händedruck. Seit 25 Jahren ist er beim Ruderclub am Lech Kaufering aktiv, seit vier Jahren bei der Nachbarschaftshilfe Landsberg. Außerdem unterstützt er seit 2014 die Herkomer-Konkurrenz. Für seinen breit gefächerten ehrenamtlichen Einsatz wurde er nun als Stiller Held ausgezeichnet.