Der Weg für eine Wohnungsbaugesellschaft in Landsberg ist frei

Plus In Landsberg soll eine Wohnungsbaugesellschaft bezahlbaren Wohnraum schaffen. Für die CSU ist das die falsche Entscheidung.

Der Landsberger Stadtrat hat gegen die Stimmen der CSU die letzten Schritte zur Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft beschlossen. In der Sitzung des Stadtrats prallten die unterschiedlichen Sichtweisen noch einmal aufeinander.

Der Stadtrat hat bereits in seiner Sitzung vom 28. September vergangenen Jahres gegen die Stimmen der CSU die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft beschlossen. Nun ging es noch um die Zustimmung zu den Gesellschaftsverträgen und die Ermächtigung für die Oberbürgermeisterin, die Gesellschaft zu gründen. Mittlerweile hat auch die Rechtsaufsicht im Landratsamt die Verträge geprüft und keinen Änderungsbedarf gesehen, wie Kämmerer Alexander Ziegler in der Sitzung sagte.

Ein Weisungsrecht des Stadtrats wird nicht aufgenommen

Eine wichtige Frage im Vorfeld war, welchen Einfluss der Stadtrat künftig auf die Wohnungsbaugesellschaft hat. Ein Weisungsrecht wurde nicht in die Gesellschaftsverträge aufgenommen. Der Einfluss des Stadtrats wird durch den Aufsichtsrat von zwölf Stadträtinnen und Stadträten als gesichert angesehen, zudem habe der Stadtrat über die Gesellschafterversammlung Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Gesellschaft. Stefan Meiser (ÖDP) war wichtig, dass eine mögliche Kreditaufnahme ab einem bestimmten Wert genehmigt werden muss. Das sei so vorgesehen, meinte Kämmerer Alexander Ziegler.

Kritik an der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft kommt von der CSU. Haushaltsreferent Christian Hettmer sagte, die Stadt habe bereits in erheblichem Umfang Grundstücke erworben, die nach und nach bebaut werden sollen. Hinzu komme das im September 2015 beschlossene Modell der sozialgerechten Bodennutzung, kurz SoBon. Allein damit würden nach Einschätzung der Stadtverwaltung knapp 800 sozial geförderte Wohnungen entstehen.

"Das ist nicht der große Wurf" kritisiert der Haushaltsreferent

Die Wohnungsbaugesellschaft soll nun in einem ersten Schritt zwölf neue Wohneinheiten in der Katharinenstraße 64 errichten, zudem sollen 182 städtische Wohnungen in die Gesellschaft eingelegt werden, deren Verkehrswert laut Hettmer kostspielig per Gutachten ermittelt werden muss. "Das ist kein großer Wurf", meinte der Haushaltsreferent, der auch die aus seiner Sicht fehlenden Einflussnahme des Stadtrats bemängelte. Dass die CSU dazu eine andere Meinung habe, sei bekannt, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Am Ende fiel die Abstimmung mit 16:7 Stimmen eindeutig aus.

Baumgartl erhofft sich von der Wohnungsbaugesellschaft, schneller und flexibler bauen zu können. Sie hätte die Gründung gerne schon früher vollzogen. Der Einfluss des Stadtrats ist ihrer Meinung nach gegeben, wie sie am Tag nach der Sitzung unserer Redaktion sagte. Beispiel Aufsichtsrat: Dort würden zwölf Stadträtinnen und Stadträte unter anderem über mögliche Mieterhöhungen entscheiden. Dass die aufgrund der Gründung der Gesellschaft steigen werden, schloss Baumgartl aus.