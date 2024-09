Der Weltladen Landsberg lädt zur „Fairen Kaffeepause“

Am Samstag, 5. Oktober, plant der Weltladen Landsberg von 10 Uhr bis 15 Uhr einen Aktionsstand „Faire Kaffeepause“ am Toreingang zum Pfarrinnenhof Mariä Himmelfahrt, in dem sich das Ladengeschäft befindet. Besucherinnen und Besucher sind laut einer Pressemitteilung eingeladen, ausgewählten Fair-Trade-Kaffee zu testen und sich bei Kostproben von Gebäck und Schokolade über das Angebot zu informieren. Infobroschüren und persönliche Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen zudem Einblicke in den fairen Handel bieten.

Fairer Handel bedeutet laut der Pressemeldung für die Weltläden, dass die Prinzipien der internationalen Fair-Handels-Organisation eingehalten werden. Sie beinhalten etwa faire Handelspraktiken und Arbeitsbedingungen, das strikte Verbot von Kinderarbeit, Transparenz, Bildungs- und Informationsarbeit sowie Umweltschutz. Der Verein Partnerschaft Eine Welt Landsberg als Trägerverein des Weltladens wurde bereits 1981 gegründet und ist der älteste Verein für Entwicklungshilfe in Landsberg. Der Verein unterstützt Entwicklungsprojekte in mehreren Ländern des globalen Südens. Bei der Auswahl der Projekte achtet der Verein besonders auf einen dauerhaften persönlichen Kontakt und einen Ansprechpartner im Landkreis Landsberg, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Team von mehr als 25 ehrenamtlich tätigen Beschäftigten organisiert den Verkauf im Weltladen, der täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr geöffnet ist. Das Sortiment umfasst verschiedene hochwertige Lebensmittel, natürliche Produkte zur Hautpflege, handgefertigten Schmuck und unikales Kunsthandwerk. (AZ)