Der Weltladen Landsberg unterstützt die Aktion von El Puente „Röstung gegen Rechts“

Am Samstag, 15. Februar 2025, organisierte der Weltladen Landsberg am Toreingang zum Pfarrinnenhof Mariä Himmelfahrt von 10:00 – 14:00 Uhr einen Kaffeeausschank mit der speziellen Kaffeeröstung „Röstung gegen Rechts“ von El Puente. Mit dieser Aktion beteiligte sich der Weltladen Landsberg zusammen mit anderen Weltläden in Bayern an dem von El Puente gegründeten Projekt in Kooperation mit dem bundesweiten Aktionsbündnis „Aufstehen gegen Rechts“ gegen rechtsextreme, populistische, faschistische und rassistische Gruppierungen und für Demokratie und Menschenrechte.

Mit der „Röstung gegen Rechts“ möchte El Puente, ein Sozialunternehmen im Fairen Handel, zum aktiven Engagement gegen Rechtsextremismus motivieren. Der Kaffee ist wie die anderen El Puente Produkte fair kalkuliert, jedoch soll mit dem Verkauf der Röstung gegen Rechts ein finanzieller Beitrag im Engagement gegen Rechtsextremismus geleistet und ein kleiner Teil der Einnahmen an die Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus“ gespendet werden.

Der Aktionsstand des Weltladens Landsberg war ein voller Erfolg. Viele Besucher nutzten das Angebot den Kaffee „Röstung gegen Rechts“ kostenlos zu testen und am Stand auch zu erwerben. Bei selbst gebackene Leckereien aus Fair Trade Produkten nutzten die Besucher die Möglichkeit zu einem Austausch über die El Puente Aktion.

Es gab nur positive und lobende Stimmen für die Röstung gegen Rechts und die Aktivität der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Weltladen Landsberg. Am Ende waren alle Kaffeepackungen verkauft und die Spendenkasse reichlich gefüllt. Die Spendensumme wird jeweils zur Hälfte an das Bündnis „Aufstehen gegen Rechts“ und an die Projekte des Weltladens Landsberg aufgeteilt.

