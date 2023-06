Derivate: Die Stadt Landsberg verliert im Rechtsstreit gegen das Bankhaus

Ein Beschluss des Bundesgerichtshofs besiegelt die Niederlage der Stadt Landsberg gegen das Bankhaus. Doch es gibt noch einen Hoffnungsschimmer.

Dämpfer für die Stadt Landsberg in Sachen Derivate: Wie die beauftragte Kanzlei Roessner in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hat der Bundesgerichtshof über die Beschwerde der Stadt gegen die Nichtzulassung der Revision entschieden. Das Verfahren wird demnach nicht – wie von der Stadt beantragt – an das Bayerische Oberste Landesgericht abgegeben. Nach dem Beschluss steht fest, dass eine Nachzahlung von rund 4,5 Millionen Euro an die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe aus den Derivaten getätigt werden muss. Für die Stadt besteht jedoch weiter die Möglichkeit, Geld über Umwege zurückzubekommen.

Bei den spekulativen Zinsgeschäften mit der Bank Hauck Aufhäuser Lampe in den Jahren 2008 und 2010 hatte die Stadt mehrere Millionen Euro Verlust gemacht. Es folgten einige Prozesse, weil die Stadt sich falsch beraten fühlte. Zivilrechtlich zog sie dabei bislang immer den Kürzeren. Das Landgericht München I erachtete die Derivate als wirksam, das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung, und der Bundesgerichtshof nahm die Nichtzulassungsbeschwerde nicht an. Das Bankhaus hatte die Stadt Landsberg auf Zahlung in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro verklagt, nachdem diese 2011 die Zahlungen aus abgeschlossenen Swap-Geschäften eingestellt hatte.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs kommt für die Stadt überraschend

Laut der Pressemitteilung hat der Bundesgerichtshof nun Mitte Mai selbst entschieden und eine weitere Beschwerde der Stadt zurückgewiesen. Dabei sei jedoch von einer näheren Begründung abgesehen worden. "Die Ablehnung der Abgabe an das Bayerische Oberste Landesgericht kommt für die Stadt und ihre Prozessbevollmächtigten überraschend", so die Kanzlei Roessner und erläutert den Hintergrund für die beantragte Zulassung der Revision und die Abgabe. Demzufolge geht es um einen Bescheid des Landratsamts Landsberg, mit dem festgestellt wurde, dass die Derivatgeschäfte der Stadt genehmigungspflichtig, aber nicht genehmigungsfähig seien.

Das Oberlandesgericht München habe diesen Bescheid jedoch nicht als Verwaltungsakt behandeln und damit die Geschäfte als unwirksam betrachten wollen, weil er keine Rechtsbehelfsbelehrung enthalte und nicht als Bescheid betitelt worden sei. Die Stadt hatte hiergegen vorgebracht, dass nach der Rechtsprechung zur Bayerischen Gemeindeordnung dies nicht Voraussetzung für einen Verwaltungsakt sei, erklärt die Kanzlei Roessner. Das zeige sich schon daran, dass Handzeichen eines Polizeibeamten oder das Rotlicht einer Ampel unstreitig einen Verwaltungsakt darstellten, obwohl diese ebenfalls keine Rechtsbehelfsbelehrung enthielten oder mit Bescheid betitelt seien.

In einem weiteren Rechtsstreit geht es um Schadensersatzansprüche

Nach Auffassung der Prozessbevollmächtigten der Stadt hat der Bundesgerichtshof die Abgabe an das Bayerische Oberste Landesgericht mit einer überaus fraglichen Begründung abgelehnt. Denn diese entspreche nicht dem Gesetzeswortlaut der Abgabevorschrift und sei nicht in sich schlüssig. Dadurch sei der Anspruch der Stadt auf den gesetzlichen Richter sowie das Willkürverbot betroffen, was eine Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Bundesgerichtshofes rechtfertige. Die Ausführungen der Kanzlei Roessner schließen dennoch damit, dass das Urteil des Oberlandesgerichts München vom 23. Mai 2022 nun rechtskräftig ist und die Stadt Landsberg noch rund 4,5 Millionen Euro an Hauck Aufhäuser Lampe aus den Derivaten nachzahlen müssen.

Abgehakt ist der Derivate-Streit damit aber noch lange nicht. In einem weiteren Rechtsstreit geht es - vereinfacht gesprochen - um Schadensersatzansprüche (wegen fehlerhafter Anlageberatung) der Stadt Landsberg gegen das beratende Unternehmen der Hauck Aufhäuser Gruppe. Eine entsprechende Klage wurde kürzlich vom Landgericht München I abgewiesen. Vor rund einem Monat beriet der Stadtrat nicht-öffentlich über das weitere Vorgehen. Die Gründe für die Geheimhaltung sind inzwischen weggefallen: Das Gremium beschloss demnach, gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 10. Mai 2023 Berufung einzulegen und darüber hinaus der früheren Kanzlei der Stadt Landsberg den Streit zu verkünden. Diese hat nach Ansicht der jetzigen Anwaltskanzlei der Stadt (Kanzlei Roessner) möglicherweise Fehler gemacht. Die Kanzlei Roessner wird die Stadt auch vor dem Oberlandesgericht München vertreten.