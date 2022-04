Derivate-Streit: Welche Chancen hat die Stadt Landsberg gegen die Bank?

In München geht es in die nächste Runde des Derivat-Streits zwischen der Stadt Landsberg und einem Bankhaus. Ein Urteil soll Ende Mai bekannt gegeben werden.

Auch bei einer weiteren mündlichen Verhandlung im Derivate-Rechtsstreit zwischen der Stadt Landsberg und dem Münchner Bankhaus Hauck & Aufhäuser ist kein Urteil gefallen. Das Oberlandesgericht München wird sein Urteil über die Berufung des Bankhauses gegen das Urteil des Landgerichts München vom April 2021 am 23. Mai bekannt geben. Allerdings gibt es erste Hinweise auf eine mögliche Entscheidung.

Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser hatte die Stadt auf Zahlung in Höhe von 5,88 Millionen Euro verklagt, nachdem die Stadt die Zahlungen aus abgeschlossenen Swap-Geschäften (Zinswettgeschäften) im Jahr 2011 eingestellt hatte. Im Laufe des seit 2012 andauernden Prozesses hatte sich herausgestellt, dass das Bankhaus den Abschluss kommunalrechtlich unzulässiger Swap-Geschäfte empfohlen hatte. Im Rahmen eines Parallelverfahrens hatte sich sogar ergeben, dass den Mitarbeitenden des Bankhauses die Unzulässigkeit der empfohlenen Geschäfte zum Zeitpunkt der Empfehlung bekannt war.

Bei den Zinsgeschäften mit der Bank in den Jahren 2008 und 2010 hatte die Stadt mehrere Millionen Euro an Verlust gemacht. Es folgten einige Prozesse gegeneinander. Zivilrechtlich zog die Stadt dabei zunächst immer den Kürzeren: Das Landgericht München I erachtete die Derivate als wirksam, das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung, und der Bundesgerichtshof nahm die Nichtzulassungsbeschwerde nicht an.

Mit spekulativen Zinsgeschäften hat die Stadt Landsberg mehrere Millionen Euro Verlust gemacht. Foto: Fotomontage: Dieter Mitulla

Als die Stadt im Dezember 2018 bei der Rechtsaufsicht am Landratsamt einen Antrag auf nachträgliche Genehmigung der Derivatgeschäfte stellte, ergab sich eine neue rechtliche Situation. Denn die Rechtsaufsicht verweigerte Ende Januar 2019 im Nachhinein die Genehmigung und Mitte April 2021 erklärte das Landgericht München die Zinswetten für unwirksam, weil es sich nicht um kommunalrechtlich zulässige Zinsoptimierungsgeschäfte, sondern um Spekulationen gehandelt habe. Dagegen hatte das Bankhaus Berufung zum Oberlandesgericht München eingelegt.

Die Bank will 6,5 Millionen Euro von der Stadt Landsberg

In einer ersten Verhandlung vor dem Oberlandesgericht München Anfang März ging es vorerst nur um die im Rahmen der Berufung zu klärenden Rechtsfragen und deren Tatsachengrundlagen, danach um die Frage der Wirksamkeit der Swap-Geschäfte. In einer weiteren Verhandlung am Montag ging es unter anderem auch um die Höhe der zu zahlenden Leistungen. Denn die Bank macht mittlerweile inklusive Zinsen 6,5 Millionen Euro geltend, wie Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart auf Nachfrage unserer Redaktion sagt.

Das endgültige Urteil wird das Oberlandesgericht am 23. Mai bekannt geben. Nach Informationen unserer Redaktion entstand allerdings der Eindruck, dass die nachträgliche Verweigerung der Genehmigung der Derivat-Geschäfte durch das Landratsamt als nicht mehr wirksam erachtet wird. Es könnte zwar sein, dass das ursprüngliche Urteil falsch war, es bleibe aber wohl rechtskräftig.