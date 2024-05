Die Akutgeriatrie am Klinikum Landsberg geht an den Start

Die neue akutgeriatrische Hauptabteilung mit 20 Betten im Klinikum Landsberg ist offiziell anerkannt. Der leitende Arzt erläutert das Konzept.

„Jetzt können wir richtig durchstarten“, freut sich Maximilian Helber, der leitende Arzt der Akutgeriatrie am Klinikum Landsberg. Denn das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention hat nun offiziell die Anerkennung für die neue akutgeriatrische Hauptabteilung mit 20 Betten ausgesprochen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Klinikums hervor.

Zuvor wurde das vom Klinikum vorgelegte medizinische Konzept durch den Medizinischen Dienst Bayern und durch das Staatsministerium geprüft. Das Klinikum Landsberg erfüllt demnach alle erforderlichen Qualitätskriterien. In der neuen Fachabteilung behandelt ein multidisziplinäres Team Patientinnen und Patienten ab 70 Jahren. Vorbereitet wurde der Start von langer Hand. Nun wurde die Betriebsbereitschaft der Akutgeriatrie – in personeller und räumlicher Hinsicht – mit Wirkung zum 1. Mai schriftlich bestätigt und die neue Abteilung in das offizielle Fachprogramm „Akutgeriatrie“ aufgenommen.

Arzt Maximilian Helber erklärt: „Durch diese Anerkennung haben wir die Möglichkeit, die Patienten intensiv und nach ihren persönlichen Bedürfnissen bei uns zu versorgen – entgegen des heutigen Kurzlieger-Trends in Krankenhäusern. Denn: Im Therapiekonzept unserer Aktgeriatrie haben wir dafür in der Regel zwei Wochen Zeit.“

Akutgeriatrie: Gerade im Kreis Landsberg ist der Bedarf hoch

„Der Bedarf ist aufgrund der demografischen Entwicklung laut Statistik gerade im Landkreis Landsberg hoch“, sagt Klinik-Vorstand Marco Woedl. „Die spezialisierte Versorgung war einer der Hauptgründe, um die Abteilung zu etablieren.“ Für Patientinnen und Patienten ab 70 Jahren aus allen medizinischen Fachbereichen öffnet sich die Türe zur Geriatrie grundsätzlich durch ein akutes medizinisches Behandlungsbedürfnis. „Beispielsweise eine 82-jährige Patientin mit Lungenentzündung oder ein 75-jähriger Patient mit akuter Herzschwäche“, sagt Maximilian Helber. Häufig benötigen ältere Menschen länger, um sich von schweren Erkrankungen zu erholen. „Im Rahmen der Frührehabilitation in unserer Akutgeriatrie bereiten wir sie gleichzeitig auf eine anschließende Reha oder ihren Alltag zu Hause vor.“

Das Therapiekonzept in der Fachabteilung besteht laut der Pressemitteilung aus mehreren Säulen: Von ärztlicher Seite aus wird vor allem das akutmedizinische Problem behandelt. Gleichzeitig erfolgt der rehabilitative Anteil mit dem Ergo- und Physiotherapeutenteam. Zusätzlich findet eine Stabilisierung sowie die Steigerung und Förderung der Alltagskompetenzen durch die Pflegekräfte gemeinsam mit dem Ergo- und Physioteam statt. „Dabei betrachten wir die Patienten nicht nur anhand ihres akuten medizinischen Problems, sondern immer ganzheitlich“, so Maximilian Helber. (AZ)

