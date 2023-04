Die Anmeldung für die "Lange Kunstnacht" in Landsberg läuft

Im September findet wieder die "Lange Kunstnacht" in Landsberg statt. Welches Thema für die nunmehr 23. Ausgabe gewählt wurde.

Gerade erst hält der Frühling in Landsberg Einzug, doch für ein klassisches Spätsommer-Event laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, können sich Kunstschaffende und Gewerbetreibende ab sofort für die "Lange Kunstnacht" anmelden. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. September, von 18 bis 23 Uhr statt.

In diesem Jahr wurde für die Lange Kunstnacht das Thema "Wasser" gewählt – dies solle aber nur als Inspiration dienen und sei nicht verpflichtend, teilt die Stadt mit. Wasser ist elementar, existenziell, bedroht, bedrohlich, rettend, knapp, mystisch, faszinierend, schön. Es ist Element, Symbol, Lebensquell, Sehnsuchtsort, und Urstoff in der Kunst: Vor diesem Hintergrund lädt das Kulturbüro zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der elementaren Kraft des Wassers ein. Die Lange Kunstnacht setzt damit den Abschluss zu einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des Projektes "Wasser brauchst Du!?".

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm soll geboten sein

Die Stadt Landsberg freue sich auf eine bunte, abwechslungsreiche und interessante 23. Lange Kunstnacht, heißt es in der Pressemitteilung, mit Ausstellungen und Veranstaltungen in teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben und einem kleinen Rahmenprogramm im öffentlichen Raum.

Anmeldungen sind ab sofort und noch bis Montag, 15. Mai, möglich. Im Internet unter www.lange-kunstnacht.de stehen die Informationen zur Anmeldung bereit. Später gibt es auf der Webseite auch alles Nähere zum Programm und den Locations. Für Fragen steht das Kulturbüro der Stadt Landsberg von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 08191/128307 zur Verfügung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch