Die Bayerische Landsberg auch im Jahr 2024 sehr erfolgreich

Im Januar fand wieder die Jahresauftaktveranstaltung der Bayerischen statt, dieses Mal im Schloss Fleesensee. Bei dieser Veranstaltung wurde auch die Bezirksdirektion der Bayerischen in Landsberg für außerordentliche Leistungen geehrt. Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse in den vergangenen Jahren wurde Florian Hopp durch den Vorstand der Bayerischen, Martin Gräfer, in die höchste Führungsebene, dem Senior Direktor, befördert. Die Direktionsagentur Stephan Zerle wurde als bester Exklusivberater für seine herausragenden Leistungen im Bereich Leben mit dem Ersten Platz deutschlandweit ausgezeichnet.

Die Bezirksdirektion Landsberg. Foto: Irina Wlacil

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.