Landsberg

Die Bergfreundinnen erzählen in Landsberg vom Gipfelglück

Die Podcasterinnen Katharina Kestler, Catharina Schauer und Antonia Schlosser (von links) waren zum Weltfrauentag in Landsberg. Einige Zuhörerinnen nutzten die Gelegenheit und ließen sich ihr Buchexemplar signieren.

Plus Sexismus, Menstruation und mangelnde Sichtbarkeit von Frauen im Bergsport – am Weltfrauentag waren die „Bergfreundinnen“ zu Gast in Landsberg und griffen viele Frauenthemen auf.

Von Dagmar Kübler

Zum dritten Mal fand die von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl initiierte Reihe „Starke Frauen stärken“ im Festsaal des Historischen Rathauses statt – und wieder waren alle Plätze belegt. Vorwiegend von Frauen, nur eine Handvoll Männer hatten sich darunter gemischt. Nach Dr. Marianne Koch und der Schauspielerin Michaela May waren die „Bergfreundinnen“ Katharina Kestler, Catharina Schauer und Antonia Schlosser zu Gast, bekannt durch ihren Podcast und ihre journalistische Arbeit beim BR.

Die Bergfreundinnen sprechen in Landsberg viele Themen rund um den Bergsport an

Den Samen zu den Bergfreundinnen haben Antonia Schlosser und Katharina Kestler gelegt, beide engagiert bei den Munich Mountain Girls. Dann entstand die Idee, gemeinsam einen Podcast zu machen, 2020 war der Start. Catharina Schauer kam erst später dazu. Das alles und vieles mehr erfuhren die Besucherinnen bei einer locker von der Landsbergerin Sabrina Gerstmeier moderierten Talkrunde.

