Die Bibliothek der Dinge in Landsberg ist eröffnet

Breite Schultern tragen die Bibliothek der Dinge (BdD) unter dem Dach des AWO-Mehrgenerationenhauses Landsberg. Denn neben einem ehrenamtlichen AWO-Team unterstützt das Stadtbauamt, das Quartiermanagement am Papierbach, die Oberbürgermeisterin und als Sponsor die Sparkasse Landsberg-Dießen das Projekt. Jetzt feierten alle Aktiven die Eröffnung zusammen mit vielen Interessierten. Darüber berichtet das Mehrgenerationenhaus in einer Pressemeldung.

„Die Bibliothek der Dinge ist viel mehr als eine Sammlung von Gegenständen“, sagte Stadtbaumeisterin Annegret Michler bei der Eröffnungsfeier. Sie hatte das Projekt im Jahr 2023 angeregt. So sei die Bibliothek der Dinge ein Symbol für Nachhaltigkeit und den Gedanken des Teilens: „Indem wir Dinge miteinander teilen, statt sie zu besitzen, reduzieren wir Ressourcenverbrauch und Müll, fördern den bewussten Umgang mit unserer Umwelt und stärken den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft“, sagte die Stadtbaumeisterin in ihrer Ansprache. Geteilt würden Dinge, aber auch Werte, Ideen und die Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft.

Die ersten Gegenstände sind bereits gespendet und füllen die Schränke in der Pop-Up-Galerie im Sternradhaus, An der Schmiede 11, in Landsberg. Nudelmaschine, Popcorn-Maschine oder Lötkolben warten auf eine Ausleihe. „Und die Bibliothek der Dinge ist vorerst etwas Dauerhaftes“, sagte ULP-Quartiermanagerin Susann Schmid-Engelmann. „Heute ist der Tag der Geschenke“, freute sich Winfried Starck, der ehrenamtliche Projektverantwortliche, über am Tag der Eröffnung kurzfristig angelieferte Spenden und einen Scheck in Höhe von 2500 Euro von der Sparkasse Landsberg-Dießen.

Was sonst noch so gebraucht werden könnte, listet eine Wunschliste unter www.mgh-ll-bibliothekderdinge.de auf. Ab Freitag, 7. Februar, startet die Ausleihe jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr. (AZ)